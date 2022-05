Honor Magic4 Pro in arrivo: appare nel catalogo francese, quando approderà in Italia?

Dopo l’annuncio della gamma Honor Magic4 durante il Mobile World Congress 2022 tenutosi a Barcellona lo scorso febbraio, finalmente abbiamo segnali concreti riguardanti il lancio effettivo in Europa e, ovviamente, anche in Italia: sul catalogo di Honor Francia lo smartphone si è mostrato al pubblico in anticipo!

Visitando il sito ufficiale francese Honor, infatti, ci troviamo ancora adesso dinanzi a una schermata che ci rivela il dispositivo HONOR Magic4 Pro nella versione da 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione prossimo alla vendita con un evento di lancio dedicato che, apparentemente, sarebbe dovuto cominciare ancora due giorni fa.

Cliccando sulla voce Voir le coupons veniamo difatti portati a una schermata pop-up tramite la quale richiedere uno sconto Early Bird di 100 Euro valido dal 1° maggio 2022 al 29 maggio 2022. È del tutto plausibile che l’iniziativa promozionale preceda, in realtà, il lancio effettivo dello smartphone in Europa; inoltre, presumiamo che la pagina debba prima risultare attiva su tutti i siti Honor del Vecchio Continente prima di procedere con l’avvio dei pre-ordini. Insomma, quello offerto dal portale francese sembra essere soltanto un piccolo assaggio di ciò che spetterà a breve a tutti i consumatori interessati.

Ricordiamo rapidamente le specifiche chiave di HONOR Magic4 Pro: si tratta di uno smartphone top di gamma con chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 5G ad alta efficienza energetica, display LTPO Quad-Curved da 6,81 pollici con refresh rate intelligente da 1 a 120Hz, tripla fotocamera posteriore (50 MP grandangolare + 50 MP ultra-grandangolare + 64 MP teleobiettivo) e batteria da 4.600 mAh con supporto alla ricarica da 100W sia cablata, sia wireless. Infine, il sistema operativo è Android 12 con Honor Magic UI 6.0.

Nel frattempo, in Italia recentemente abbiamo assistito al lancio di HONOR X8 a 259,90 Euro.