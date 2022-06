HONOR Magic4 Pro disponibile in Italia: offerte speciali con supervalutazione usato

Honor annuncia il go to market del nuovo flagship premium del brand: Honor Magic4 Pro. Dopo il lancio della gamma Honor Magic4 in Italia, anche l’ultimo top di gamma arriva presso i principali rivenditori fisici, Hihonor e Amazon con una promozione imperdibile.

A partire da queste giornate di giugno 2022, Honor ha dato il via a un progetto in collaborazione con Mediaworld, Unieuro ed Euronics, tre dei principali rivenditori di smartphone e tecnologia in Italia, annunciando un’operazione di super valutazione aggiuntiva e ritiro dell’usato: gli utenti potranno infatti portare il proprio vecchio smartphone, di qualunque marca, presso uno dei degli store delle insegne ricevendo una valutazione del vecchio smartphone, così da ottenere l’erogazione di uno sconto minimo del valore di €200,00. La promozione è valida esclusivamente per l’acquisto di Honor Magic4 Pro.

In aggiunta, Honor offre ai suoi utenti la possibilità di acquistare il meglio della line-up del brand ad un prezzo vantaggioso e senza precedenti. Al prezzo di 1.099,90 euro è possibile comprare Honor Magic4 Pro in bundle con Honor Watch GS3, Honor Earbuds 2 Lite e una cover aggiuntiva. La promo è valida fino al 15 giugno e il pagamento potrà essere effettuato in tre comode rate grazie a Klarna, con cui Honor ha avviato una partnership.

Infine, Honor ha messo in vendita su Amazon – tramite una promo bundle davvero vantaggiosa – Honor Magic4 Pro e Honor Earbuds 3 Pro a 1.099,90 euro: il connubio perfetto per restare sempre connessi e per ascoltare le playlist più celebri con una qualità audio di livello superiore.

Dovesse trattarsi di uno smartphone di vostro interesse, vi rimandiamo alla recensione di Honor Magic4 Pro.