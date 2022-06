Honor Magic4 Pro in sconto su Amazon in bundle con Earbuds 3 Pro

A pochi giorni dall'annuncio del lancio di Honor Magic4 in Italia, Honor ha comunicato che è disponibile anche su Amazon il bundle che consente di ottenere lo smartphone con le Earbuds 3 Pro in abbinata.

Di seguito, nella fattispecie, i dettagli dello sconto:

Honor Magic4 Pro 5G Smartphone 8+256 GB + HONOR Earbuds 3 Pro Auricolari True Wireless: 1099,90 Euro

Lo smartphone sarà disponibile a partire dal prossimo 3 Giugno 2022, ma è possibile già effettuare il preordine ora per riceverlo a casa proprio al dayone.

Honor Magic4 Pro è basato sulla recente piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con il relativo supporto alle tecnologie di base tra cui GPS Turbo X ed oS Turbo X, che sono in grado di massimizzare la capacità del chipset ed offrire performance di utilizzo elevate. A livello estetico, Honor Magic4 Pro presenta un design simmetrico, con esclusivo layout circolare e tripla fotocamera di Honor nota come "The Eye of the Muse", alimentata dalla fotografia computazionale ultra-fusion che produce immagini ad alta definizione con elevata chiarezza.

Gli auricolari vantano il primo design coassiale al mondo, con potente driver dinamico da 11mm di diametro e tweeter piezoelettrico in ceramica che garantisce naturalità dei bassi e chiarezza e melodiosità degli alti.