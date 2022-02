Honor Magic4 è ufficiale: debuttano al MWC i nuovi smartphone con Snapdragon 8 Gen 1

In occasione del Mobile World Congress 2022, Honor ha annunciato in via ufficiale il lancio globale della nuova serie Honor Magic 4, che comprende Honor Magic4 e Honor Magic4 Pro.

Basata sulla piattaforma Snapdragon 8 Gen 1 5G di Qualcomm, la serie Honor Magic4 sfoggia anche l’AI Engine Qualcomm 7th Gen e la CPU Architecture Cortex-X2, che permette ai device di garantire agli utenti un’elaborazione ultra veloce accompagnata da un’alta efficienza energetica. La serie, infatti, migliora le prestazioni della CPU del 20% e della GPU del 30%, mentre l’AI registra un miglioramento del 300%. Sulla lineup troviamo anche 8GB di RAM e 256GB di Storage.

Sempre a livello tecnico, Honor ha anche implementato il Turbo Engine che massimizza la capacità del chipset, mentre Honor OS Turbo X assicura che hardware e software lavorino insieme senza interruzioni.

Su Honor Magic4 Pro è presente un display LTPO Quad-Curved da 6,81 pollici in grado di visualizzare fino a 1,07 miliardi di colori e supportare il 100% dello spazio colore DCI-P3. A ciò si aggiunge al sorgente video HDR10+ che rende ogni fotogramma più vivido grazie alla gamma dinamica elevata ed una migliore visualizzazione dei colori. Sempre per quanto riguarda il pannello, la serie offre un refresh rate intelligente da 1 a 120Hz, che si adatta ai diversi tipi di contenuto. Su Honor Magic4 Pro è presente anche la conversione automatica in tempo reale da SDR ad HDR ed un framerate aumentato per la compensazione del movimento grazie alla tecnologia MEMC.

A livello fotografico, su Honor Magic4 Pro è presente una tripla fotocamera posteriore composta da un sensore grandangolare da 50Mp, fotocamera ultralarga da 50MP con angolo di visione di 122 gradi ed un teleobiettivo da 64 megapixel. Il tutto accompagnato dalla fotografia computazionale Ultra-Fusion.

La serie è dotata anche di Honor Magic-Log Movie Master e AI Film Effects, feature che permettono di offrire la prima registrazione video Log 4K a 10-bit a 60fps.

Magic4 Pro è alimentato da una batteria da 4600 mAh con supporto al 100W Wired Honor Supercharge che consente di ricaricarlo al 100% in soli 30 minuti. HONOR Magic4 Pro è anche il primo smartphone a supportare la tecnologia 100W Wireless HONOR SuperCharge, che alimenta il dispositivo fino a una carica del 60% in soli 15 minuti.

Fronte software, è presente Honor Magic UI 6.0 basata su Android 12. Su Honor Magic4 Pro debutta anche la chiamata privata che è supportata dall’AI ed alimentata dalla tecnologia Directional Sound che impedisce la perdita di suono e garantisce telefonate ancora più private. A livello di sicurezza, sui due device è presente un chip indipendente che fornisce massima sicurezza per le password e i dati biometrici.

La serie Honor Magic4 sarà disponibile nelle colorazioni bianco e nero, oltre che nella nuova versione ciano ed in un elegante colore oro. Per quanto riguarda i prezzi, Honor Magic4 avrà un prezzo di 899 Euro, mentre Magic4 Pro costerà 1099 Euro.