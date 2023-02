HONOR Magic5 Lite ufficiale in Europa: il display è un portento!

Secondo indiscrezioni di mercato risalenti a metà gennaio 2023 la serie HONOR Magic5 arriverà al MWC di Barcellona ma, ormai, la partecipazione alla kermesse tech europea è certa. Per incuriosire i fan, la società ha già annunciato in Francia HONOR Magic5 Lite, non altro che un HONOR X9a ribrandizzato.

Lo smartphone in questione non sarà certamente come l’HONOR Magic5 Pro da Guinness World Record; eppure, resta un device di fascia media degno di nota alla luce del comparto tecnico proposto agli utenti, a partire dal display. Il pannello in dotazione è infatti un OLED curvo da 6,67 pollici dal rapporto schermo-corpo molto elevato, con risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Peraltro, emette colori a 10 bit, offre PWM dimming a 1920Hz e viene fornito con uno scanner di impronte digitali in-display.

Parlando del comparto fotocamera, si fanno notare il sensore anteriore su notch punch-hole da 16 megapixel e tre lenti sul retro: principale da 64 MP, obiettivo ultrawide da 5 MP e macro da 2 megapixel. Sotto la scocca, invece, non aspettatevi miracoli: il SoC in dotazione è il Qualcomm Snapdragon 695, accompagnato lato memoria da 128 GB di archiviazione e 6 GB di RAM. Infine, la batteria è da 5.100 mAh con ricarica rapida da 40 W e il sistema operativo è Android 12 con personalizzazione Magic UI 6.1.

Il prezzo è fissato a 379 euro sul sito francese di HONOR per la versione unica da 6/128 GB, disponibile nelle colorazioni Midnight Black, Emerald Green e Titanium Silver.