Honor MagicBook 14 da oggi su HiHonor in bundle con Honor MagicWatch 2

Per celebrarne l’uscita, Honor MagicBook 14, il primo PC di HONOR, è da oggi disponibile all’acquisto su HiHonor a €599.90 in bundle con il best buy della categoria wearable HONOR Magic Watch 2.

HONOR MagicBook 14 pesa solo 1,38 kg con uno spessore di 15,9 mm, adattandosi facilmente alla maggior parte delle borse e permettendo agli utenti di godere della massima portabilità e di prestazioni ineguagliabili in movimento. Alimentato da un’incredibile batteria da 56Wh, HONOR MagicBook 14 offre 10 ore di autonomia. A carica completa può alimentare 10 ore di attività d'ufficio, 9,5 ore di riproduzione video locale 1080P e 9,4 ore di navigazione continua sul web. Gli utenti possono contare su prestazioni durature e di prim'ordine, anche durante lunghi viaggi.

Progettato per gestire ogni tipo di utilizzo, tra cui il multitasking da ufficio e l’intrattenimento di gioco da PC, HONOR MagicBook 14 è alimentato da un processore AMD Ryzen 5 3500U con scheda grafica Radeon Vega 8, e di 8 GB di RAM DDR4, offrendo prestazioni fluide e senza limiti performando al meglio durante lo svolgimento delle attività più complesse. HONOR MagicBook 14 è inoltre dotato di un'unità di archiviazione SSD PCIe NVMe con una velocità di lettura fino a cinque volte superiore a quella di un'unità SSD SATA standard, aumentando al massimo la produttività.

La privacy è importante quanto il design e le prestazioni del laptop. La webcam è nascosta tra i tasti e può essere aperta all’occorrenza, garantendo così estrema privacy all’utente. Inoltre, il pulsante di accensione presenta un lettore delle impronte digitali che consente l'accesso immediato dall'avvio al desktop per un'esperienza più sicura. La serie HONOR MagicBook mantiene l'originale HONOR Magic-Link che permette la collaborazione multischermo, rendendo più facile che mai gestire il lavoro tra smartphone e laptop.