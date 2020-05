Honor MagicBook 14, è ufficiale: il laptop sta per arrivare in Italia

Honor ha ufficializzato, tramite il suo store ufficiale, l'arrivo in Italia del laptop MagicBook 14. Si tratta di un prodotto interessante, che potrebbe fare gola a un certo tipo di utenti (anche se bisognerà vedere il prezzo).

In particolare, come potete vedere sul sito ufficiale di Honor, il laptop viene elencato come "in arrivo tra pochissimo". Al momento in cui scriviamo, il prezzo del prodotto non è ancora noto (qualche mese fa si parlava di un costo di partenza di 599 euro), ma probabilmente ne sapremo di più nei prossimi giorni. In ogni caso, la disponibilità nel nostro Paese partirà dal 26 maggio 2020. Insomma, manca veramente poco all'arrivo in Italia dell'atteso portatile.

Per il resto, vi ricordiamo che Honor MagicBook 14 è già stato presentato in Cina a fine 2019, come potete vedere in questo comunicato stampa. Possiamo, dunque, riassumervi fin da ora parte della scheda tecnica del laptop, che comprende un processore AMD Ryzen 5 3500U, una GPU Radeon RX Vega 8, 8GB di RAM DDR4 Dual Channel e una batteria da 56Wh con supporto alla ricarica rapida a 65W. Non manca la porta USB Type-C. Tra le caratteristiche peculiari, troviamo dei bordi ridotti all'osso e un peso di appena 1,38 kg. Il sistema operativo è Windows 10 Home e non manca un tasto di accensione con sensore per le impronte digitali.