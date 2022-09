Honor MagicBook 14 è il nuovo ultrabook leggero con Intel Alder Lake

Nel corso della sua presentazione all'IFA 2022 di Berlino, Honor ha stupito tutti annunciando il piano Honor Dual Flagship, che dovrebbe portare molto presto anche in Europa i foldable della sua lineup.

Tuttavia, non sono mancate sorprese anche lato software e sul fronte dei dispositivi.

Un esempio è stato sicuramente l'annuncio di MagicOS 7.0, che promette di far dialogare in maniera ancora più stretta e funzionale i device del produttore asiatico, ma è stato anche svelato il nuovo MagicBook 14.

L'ultraportatile di Honor rinnova la gamma con migliorie su tutti i fronti, a partire dalla batteria che incrementa del 20,8% l'efficienza energetica rispetto alla scorsa generazione. Sotto la scocca troviamo, invece, un processore Intel Core i5-12500H di dodicesima generazione affiancato dalla scheda video RTX 2050 di NVIDIA opzionale, adeguata anche per gaming e lavori di grafica in mobilità.

Migliorata anche l'efficienza termica, con un sistema di dissipazione più performante del 56%.

Tornando sull'autonomia, Honor promette, con la sua batteria da 75 Wh, fino a 17 ore di autonomia in standby in tandem con un caricabatterie rapido da 135W con tecnologia Honor SuperCharge che consente di arrivare a 3,5 ore di autonomia reale in appena 15 minuti di collegamento.

Il nuovo MagicBook 14 sarà disponibile nella sgargiante colorazione Space Gray e raggiungerà i mercati europei al prezzo di 1099 euro.