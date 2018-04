Honor MagicBook: il nuovo notebook con GPU dedicata

Honor non è solo smartphone. Infatti, la società cinese ha recentemente annunciato MagicBook, notebook attualmente in vendita sul mercato cinese a un prezzo, al cambio attuale, di circa 800 dollari.

A livello di caratteristiche tecniche, il notebook in questione monta un processore Intel Core di ottava generazione, in particolare Core i5-8250U o Core i7-8550U. Il display è un IPS da 13,3 pollici. Non mancano poi 8GB di RAM e 256GB di SSD con interfaccia SATA. La scheda video è dedicata: si tratta di una NVIDIA GeForce MX150 con 2GB di memoria video. Il peso del MagicBook è pari a 1,47 kg, mentre il suo spessore è di 15,8 millimetri. Per quanto riguarda la connettività, troviamo una porta USB Type-C, una USB 3.0 Type-A, una USB 2.0 Type-A, una HDMI e il jack per le cuffie. L'autonomia dichiarata da Honor è di 12 ore. Lo chassis in alluminio aiuta anche nella dissipazione termica del calore generato dai componenti interni, grazie all'utilizzo di diversi heatpipes. Non manca ovviamente una ventola interna.

Per quanto riguarda i prezzi e la disponibiltà, Honor MagicBook è attualmente in vendita in Cina a circa 800 dollari per la variante i5 e circa 900 dollari per quella i9. Non abbiamo ulteriori informazioni per quanto riguarda un possibile arrivo in Italia del prodotto in questione.