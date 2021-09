Honor MagicBook V 14 arriverà il 26 settembre, sarà il primo PC con Windows 11 al lancio

Il lancio del laptop HONOR MagicBook V 14 è già confermato per il 26 dicembre e, sebbene al momento siano stati resi noti pochissimi dettagli tecnici, l’appena annunciata partnership strategica tra HONOR e Microsoft ci dà un importante indizio: sarà il primo computer portatile al mondo a debuttare con Windows 11 già installato.

Riprendendo parte integrale dell’annuncio della società cinese, “HONOR e Microsoft lavoreranno a stretto contatto per sviluppare AI e dispositivi finali innovativi e creare strategie tecnologiche lungimiranti, supportando infine la strategia "1+8+N" di HONOR in tutto il mondo. HONOR ha anche annunciato il lancio di HONOR MagicBook V 14, uno dei primi laptop al mondo con preinstallato Microsoft Windows 11”. Il computer verrà mostrato nel corso dell’evento HONOR Smart Life, occasione in cui si parlerà maggiormente anche delle capacità del nuovo sistema operativo della casa statunitense.

Stando ai teaser pubblicati da HONOR, il laptop MagicBook V 14 dovrebbe dotarsi anche di un display dalla diagonale di 14 pollici e, per la prima volta sul mercato laptop, una doppia fotocamera frontale da 5 megapixel.

Tornando però alla partnership HONOR-Microsoft, allo stato attuale i dettagli al riguardo restano alquanto scarsi. Nel comunicato stampa si parla di “integrazione tra cloud computing e la tecnologia AI di Microsoft sull’assistente YOYO” e “future opportunità di integrazione di Windows e Android”, ma si tratta di piani chiaramente sul lungo termine di cui si parlerà, eventualmente, proprio durante HONOR Smart Life.

Si parla anche di Honor X20 Max 5G, smartphone che potrebbe diventare il nuovo “re dei phablet” con un display da 7,2 pollici.