Honor MagicOS 8.0 ufficiale: IA on-device e UI che prevede le intenzioni dell'utente

Il lancio della serie Magic 6 di Honor è avvenuto il 10 gennaio, come già anticipato dalla compagnia cinese. In parallelo, però, Honor ha svelato anche MagicOS 8.0, il suo nuovo sistema operativo che, a questo giro, integrerà tante funzioni legate all'IA e persino un LLM proprietario.

Andiamo però con ordine: MagicOS 8.0 introdurrà MagicLM, il Large Language Model proprietario di Honor che, fin dal lancio, utilizzerà "sette militardi di parametri e opererà a livello di piattaforma" grazie al data processing in locale. In questo modo, l'azienda cinese spera di far mettere da parte all'utenza tutti i dubbi sulla privacy dell'IA e sulla sua sicurezza. Per gestire direttamente in locale le informazioni, Honor e Qualcomm hanno annunciato una partnership per l'ottimizzazione di MagicLM sullo Snapdragon 8 Gen3, il nuovo SoC di Qualcomm.

L'altra grande novità è la nuova intent-based user interface (IUI) Magic Portal. Quest'ultima dovrebbe saper prevedere le intenzioni degli utenti sulla base del riconoscimento dei loro movimenti oculari, delle loro ricerche sul web e delle loro abitudini, permettendo di passare da un'app all'altra con un solo swipe. Magic Portal sarà compatibile al lancio con app come Alipay, Baidu Map, Amap, Didi, Bilibili, Douyin e Youku: non è chiaro invece se un lancio occidentale di Magic Portal sia in programma e quali app potrebbero essere supportate da quest'ultimo.

Sempre in esclusiva cinese, inoltre, arriverà anche l'ecosistema LLM di Honor, che permetterà agli smartphone aggiornati a MagicOS 8.0 di interfacciarsi con un'architettura cloud-based che permetterà al sistema operativo di utilizzare altri modelli IA verticali di compagnie partner: per il momento, tra di esse sono state già annunciate Baidu, Amap e Umetrip. Infine, lato privacy e sicurezza MagicOS 8.0 implementerà una feature che permetterà di eliminare tutti i pop-up pubblicitari a schermo scuotendo il telefono.

Il rollout di MagicOS 8.0 è già iniziato su Honor Magic 6 e Honor Magic 6 Pro a partire dall'11 gennaio, mentre il sistema operativo farà il suo debutto su altri dispositivi del colosso cinese nelle prossime settimane. Per il momento, sfortunatamente, non si sa ancora nulla circa un lancio occidentale dell'aggiornamento.