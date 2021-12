Honor mostra il primo teaser di Magic V, il suo primo smartphone pieghevole

L’anticipatissimo smartphone pieghevole di casa Honor trapelato con nuovi render a metà dicembre sta finalmente per arrivare sul mercato. Dopo tanti mesi di attesa e indiscrezioni diffuse in rete, proprio oggi il produttore cinese ha deciso di sciogliere ogni dubbio pubblicando il primo teaser ufficiale di Honor Magic V.

Sia sul social network cinese Weibo che sulla piattaforma occidentale Twitter, le divisioni cinese e globale di Honor hanno pubblicato l’immagine che trovate sia in copertina che in calce alla notizia. Ciò che viene svelato è soltanto la silhouette del “primo smartphone pieghevole ammiraglia” dell’ex sub-brand di Huawei. A inizio novembre si era discusso del possibile nome Honor Magic Fold ma, a quanto pare, in realtà si chiamerà Honor Magic V, lettera pur sempre evocativa del formato di piega.

Mancano allo stato attuale altri dettagli concreti in merito al dispositivo, il quale dovrebbe approdare “a breve” sul mercato internazionale – come suggerisce anche lo stesso account Twitter Honor Global. Rumor diffusi dal portale asiatico The Elec, tuttavia, parlavano della dotazione di un vetro ultrasottile interno da 8,03 pollici, mentre esternamente dovrebbe apparire un pannello da 6,45 pollici. Sotto la scocca ci sarà un processore di fascia alta, molto probabilmente firmato Qualcomm, e altre componenti degne di uno smartphone flagship. Essendo ancora nel limbo di rumor e teaser ufficiali, però, consigliamo di valutare ogni dato non confermato con le pinze.

Sempre à propos di Honor, sul sito ufficiale potrete trovare le nuove offerte di Natale con anche Honor 50.