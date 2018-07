Honor Note 10, il nuovo top di gamma si fa vedere online: 6,9 pollici e 6000 mAh?

Nonostante Honor 10 sia approdato sul mercato da relativamente poco tempo, è già arrivata l'ora di parlare del prossimo top di gamma della società cinese, che dovrebbe chiamarsi Note 10. Vediamo assieme quanto emerso online.

Come potete ben vedere dalle immagini inserite qui sopra e qui sotto, le presunte foto reali (di HuaweiCentral) e i render divergono tra loro, con le prime che mostrano una dual camera con sviluppo in verticale e i secondi in orizzontale. Ci sono, dunque, ancora diversi dubbi legati al design del dispositivo in questione.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, invece, stando al recente passaggio su Geekbench, Honor Note 10 dovrebbe montare un processore Kirin 970, 6GB di RAM e Android 8.1 Oreo. Dei rumor precedenti indicavano inoltre un display AMOLED da ben 6,9 pollici con con aspect ratio 18:9 e risoluzione QHD+, 128GB di memoria interna, una dual cam posteriore da 16MP e una batteria da ben 6000 mAh. Non ci resta che attendere informazioni ufficiali in merito.

Oltre a questo, non dovrebbe mancare il supporto alla nuova tecnologia GPU Turbo, che, stando a Honor, dovrebbe portare le prestazioni single-thread di un comune smartphone di fascia media a superare quelle offerte dalle GPU multi-thread di alcuni top di gamma presenti sul mercato.