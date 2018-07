Honor Note 10 è qui: schermo FHD+ AMOLED da 6,95 pollici e raffreddamento liquido

Honor ha da poco svelato il nuovo smartphone top di gamma per il 2018, l'Honor Note 10, di cui avevamo già parlato in passato su queste pagine. Il dispositivo, come ampiamente previsto, include un display AMOLED Full HD da 6,95 pollici con supporto HDR10 e miglioramento dell'immagine attraverso l'IA.

Questa promette un aumento del 20 per cento in termini di qualità, garantendo un'esperienza di visione completa anche grazie ai due altoparlanti Dolby Atmos.

Sotto la scocca troviamo un processore Kirin 970 con 8 gigabyte di RAM, GPU e CPU Turbo e Double Turbo, attivabile attraverso un pulsante hardware dedicato.

Aspetto molto interessante è rappresentato dal fatto che utilizza una tecnologia di raffreddamento a liquido THE NINE, che offre una dissipazione del calore ad otto strati. Lo strato di dissipazione del calore esterno ha un tubo di raffreddamento a liquido per PC che promette un aumento del 41 per cento della dissipazione ed una riduzione della temperatura della CPU fino a 10°C.

La fotocamera posteriore è da 24 megapixel, mentre quella secondaria ha una lente da 16 megapixel, con riconoscimento della scena tramite AI. La fotocamera frontale, invece, è da 13 megapixel, anch'essa dotata di riconoscimento intelligente delle scene.

Il pulsante Turbo può essere utilizzato anche per attivare la fotocamera, mentre la scheda tecnica è completata da una batteria da 5000 mAh con supporto alla tecnologia di ricarica super veloce 5V/4,5A.

Di seguito la scheda tecnica completa:

Display FHD da 6,95 pollici (1080 × 2220 pixel) AMOLED 18,5: 9 in vetro curvato 2.5D, gamma di colori NTSC al 115%

Processore Octa-Core Huawei Kirin 970 (4 x 2,4 GHz A73 + 4 x 1,8 GHz A53) 10nm con GPU Mali-G72 MP12, co-processore i7, NPU, CPU e GPU Turbo

6 GB di RAM con 64 GB, 128 GB, 8 GB di RAM con memoria interna da 128 GB, memoria espandibile fino a 256 GB con microSD

Android 8.1 (Oreo) con EMUI 8.2

Dual SIM ibrida (nano + nano / microSD)

Fotocamera posteriore da 16 MP con flash LED, apertura f / 1.8, PDAF, CAF, fotocamera posteriore da 24 MP secondaria con apertura f / 1,8

Fotocamera frontale da 13 MP, apertura f / 2.0

Sensore di impronte digitali

Dimensioni: 177 × 85 × 7,65 mm; Peso: 230g

Ingresso USB-C, Dolby Atmos, doppio altoparlante

Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11ac (2.4GHz / 5GHz), Bluetooth 4.2 LE, GPS, NFC, USB Type-C

Batteria da 5000mAh (tipica) / 4900mAh (minima) con ricarica rapida Super Charge.

L'Honor Note 10 è disponibile nei colori Midnight Blue e Phantom Blue a 409 Dollari nella versione con 6 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di memoria interna, mentre quella con 128 gigabyte di archiviazione ed 8 gigabyte di RAM ha un prezzo di 527 Dollari. La commercializzazione in Cina è prevista dal 1 Agosto.