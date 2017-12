Honor: nuovo evento il 13 Dicembre, in arrivo Honor Note 9?

, il marchio gemello di, si appresta a rilanciare ulteriormente la propria offerta sul mercato, a qualche giorno dalla presentazione ufficiale dell'ultimo smartphone top di gamma, l' Honor V10 di cui vi abbiamo a lungo parlato su queste pagine.

L'evento è in programma il prossimo 13 Dicembre in Cina e, secondo quanto emerso in rete, potrebbe fare da sfondo per la presentazione dell'Honor Note 9 o dell'Honor 9 Lite.

I due poster, che vi proponiamo in calce, vedono come protagonista il cantante ed attore cinese Hu Ge. In uno indossa un paio di occhiali da sole, mentre sull'altro li ha sulla parte posteriore della testa. In entrambi è anche presente la scritta 4, e secondo molti proprio l'elemento degli occhiali da sole lascia intendere che lo smartphone che verrà presentato includerà una configurazione a doppia fotocamera sia frontale che posteriore.

Le voci riguardo la possibile presentazione dell'Honor 9 Lite al fianco del V10 erano già presenti sul web da tempo, ma non sono stati (almeno al momento) confermati. Tuttavia in molti non escludono l'Honor Note 9, uno smartphone che andrà a mettersi in concorrenza con gli altri phablet.

Sulle possibili specifiche tecniche, e sulla data di lancio, almeno al momento non sono disponibili indicazioni, ma maggiori novità potrebbero essere disponibili già prossimamente.