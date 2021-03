Honor Offerte Festa Papà: sconti su portatili, smartphone e altro

Non c'è solamente MediaWorld a proporre sconti per la festa del papà in queste ultime ore che ci condurranno al 19 marzo 2021. Infatti, Honor ha deciso di lanciare delle offerte legate proprio a questa ricorrenza, avviando promozioni relative a portatili, smartphone e altro.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, come potete vedere sul portale ufficiale HiHonor, la società cinese propone sconti su parecchi prodotti. Tra i computer portatili messi in evidenza, troviamo Honor MagicBook Pro, sia in variante Intel Core che AMD. Entrambe vengono vendute a 799,90 euro, al posto dei precedenti 999,90 euro. Entrando nel mondo degli smartwatch, troviamo Honor MagicWatch 2, nelle sue varianti da 46mm e 42 mm. I prezzi sono rispettivamente di 109,90 euro e 99,90 euro (prendendo in esame le colorazioni Black), mentre in precedenza erano di 179,90 euro e 159,90 euro. C'è poi Honor Watch ES, proposto a 69,90 euro al posto dei soliti 99,90 euro. Conclude il cerchio Honor Watch GS Pro, venduto a 169,90 euro (prima 249,90 euro).

Per il resto, Honor 9X Pro viene proposto a 179,90 euro, mentre in precedenza costava 249,90 euro. Tra gli altri prodotti in offerta, troviamo Honor Scale 2 (24,90 euro, prima 39,90 euro), Honor Magic EarBuds (79,90 euro, in precedenza 99,90 euro), Honor Backpack (29,90 euro, prima 39,90 euro), Honor Bluetooth Mouse (19,90 euro, in precedenza 29,90 euro) e Honor Router 3 (39,90 euro, prima 79,90 euro).

Insomma, Honor lanciato un buon numero di promozioni relative ai suoi prodotti tecnologici.