Honor Pad 8 in offerta del 20% su Amazon: è la versione con 6GB di RAM

Al netto dello sconto Amazon su un TV TCL, potreste voler dare un'occhiata anche alle molte altre offerte lanciate contestualmente al popolare portale e-commerce. Ad esempio, c'è un'iniziativa promozionale sul tablet Honor Pad 8.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto in questo ambito, il dispositivo coinvolto viene adesso venduto a un costo di 279 euro su Amazon tramite rivenditori. Stando a quanto si può apprendere dalla versione italiana del sito Web ufficiale della società di Andy Jassy, usualmente il prezzo del tablet sarebbe di 349 euro. C'è dunque un possibile risparmio del 20%.

A conti fatti, dunque, lo sconto è di 70 euro. Potrebbe insomma risultare una possibilità interessante per chi è alla ricerca di un dispositivo di questo tipo che non costi troppo. Da notare il fatto che la versione messa in promozione da Amazon è quella da 6/128GB, ovvero quella che mette a disposizione la maggiore memoria.

Per il resto, la scheda tecnica di Honor Pad 8, include una batteria da 7.250 mAh. Non manca un processore Qualcomm Snapdragon 680, così come c'è uno schermo da 12 pollici con risoluzione 2K (2000 x 1000 pixel). Potrebbe in ogni caso interessarvi consultare direttamente il portale ufficiale di Honor, dato che in quest'ultimo risiedono ulteriori informazioni in merito alle specifiche tecniche.