Honor Pad 8 è in offerta a meno di 270 euro su Amazon Italia

Non è passato poi così tanto tempo dal lancio di Honor Pad 8 in Italia, avvenuto a fine 2022. Tuttavia, è già arrivato il momento di fare riferimento a uno sconto relativo al dispositivo. Infatti, il tablet di Honor è in offerta su Amazon ed è stata fatta scendere la variante da 4/128GB a un prezzo potenzialmente interessante.

Il costo a cui è scesa quest'ultima è infatti pari a 269,65 euro su Amazon tramite rivenditori. C'è dunque un possibile risparmio del 18%, dato che usualmente il prezzo sarebbe di 329 euro. In parole povere, a conti fatti, lo sconto è di 59,35 euro. Potrebbe insomma trattarsi di una buona occasione per più di qualcuno.

Infatti, si fa riferimento a un tablet low cost che potrebbe potenzialmente fare da perno per l'esperienza digitale di un po' tutta la famiglia. In ogni caso, se volete approfondire al meglio il dispositivo, potrebbe interessarvi approfondire la scheda tecnica completa del tablet, che si può trovare sul portale ufficiale di Honor.

Per il resto, non siamo riusciti a trovare questo modello né sul portale ufficiale di Unieuro né sul sito Web ufficiale di MediaWorld. L'offerta lanciata dai rivenditori di Amazon potrebbe insomma rivelarsi potenzialmente intrigante anche per via della disponibilità.