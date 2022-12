Honor Pad V8 Pro è ufficiale: nuovo tablet top di gamma perfetto per film e serie TV

Nello stesso evento in cui è arrivato in Cina Honor 80 GT, nuovo smartphone di fascia medio-alta del marchio asiatico, quest’ultimo presenta Honor Pad V8 Pro, tablet dalle specifiche tecniche degne di nota che si aggiunge al portfolio del brand sfidando altri giganti del settore.

Questo nuovo dispositivo spicca innanzitutto per il suo schermo, un LCD IPS da 12,1 pollici con risoluzione pari a 2.560 x 1.600 pixel e refresh rate di 144 Hz, per 600 nit di luminosità e con certificazione IMAX Enhanced. Ad accompagnare questo display è un comparto audio composto da ben otto altoparlanti estremamente equilibrati, con supporto Hi-Res e DTS:X. Insomma, Honor Pad V8 Pro si presenta sulla carta come un tablet eccellente per serie TV e film in alta qualità, sia per gli occhi che per le orecchie.

Il chipset presente sotto la scocca è l’octa-core MediaTek Dimensity 8100 da massimo 2,85 GHz, ideale anche per multitasking complice la dotazione di 8/12 GB di RAM; lato memoria si trovano poi 128/256 GB di archiviazione interna. Lato fotocamera non aspettatevi miracoli: posteriormente si trova un singolo sensore da 13 megapixel, mentre frontalmente figura la lente singola da 5 MP a fuoco fisso. Infine, la batteria è da 10.050 mAh e il sistema operativo è la piattaforma proprietaria MagicOS 7.0 presentata a novembre, realizzata sulla base di Android 12.

Con le sue colorazioni Clear Sky Blue, Star Grey e Burning Orange, Honor Pad V8 Pro debutta in Cina a partire da 2.599 yuan o 350 euro al cambio attuale, con vendite dal 30 dicembre nei negozi. Il lancio in Europa non è certo, ma non va escluso dato l’approdo di Honor Pad 8 in Italia nel corso dell’autunno 2022.