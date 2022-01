Honor parteciperà al MWC 2022: cosa presenterà il 28 febbraio?

La fiera annuale Mobile World Congress (MWC) si terrà a Barcellona tra il 28 febbraio 2022 e il 3 marzo 2022. Data la conferma della fiera in presenza anziché esclusivamente online, non sono mancati i “forfeit” da diversi produttori internazionali. Tra questi non c’è Honor che, invece, parteciperà all’evento: cosa presenterà?

La pagina ufficiale dell’evento la trovate in conclusione alla notizia e mostra la locandina e il nome della conferenza: The Power of Magic. Non vi sono altre indicazioni concrete sul portale Honor ma, recandosi sul social network cinese Weibo, è possibile trovare un’altra immagine teaser che indica chiaramente alla presentazione di un dispositivo alimentato dal chipset Snapdragon 8 Gen 1 di casa Qualcomm.

Ciò restringe notevolmente l’insieme dei possibili dispositivi in arrivo sul mercato internazionale: non può trattarsi di un laptop della gamma MagicBook, mentre è molto meno probabile la presenza di un nuovissimo tablet Honor. Invece, è particolarmente quotata da fan e tipster la presentazione globale dello smartphone pieghevole Honor Magic V, foldable svelato il 10 gennaio esclusivamente per il mercato domestico del Dragone.

Dovesse essere questa la vera sorpresa dell’evento al Mobile World Congress 2022, allora sarà interessante scoprire il prezzo a cui verrà proposto specialmente se si considera che in Italia è arrivato dalla Cina il nuovo Huawei P50 Pocket, foldable a conchiglia compatto e dal prezzo piuttosto elevato. Riuscirà a catturare maggiormente l’attenzione del pubblico? Lo scopriremo solamente tra un mese.