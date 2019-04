Honor: perso un prototipo di smartphone in Germania, offerta una ricompensa

A quanto pare, Honor ha perso il prototipo di uno degli smartphone ancora non disponibili sul mercato ma che ha intenzione di lanciare nel corso dei prossimi mesi. L'annuncio è stato dato tramite l'account ufficiale Twitter, su cui ha diffuso ulteriori dettagli sulla particolare vicenda, offrendo una cospicua ricompensa.

Secondo quanto affermato, il dipendente della divisione marketing della compagnia, Moritz Scheidl, nel corso di una vacanza con la famiglia tenuta nel periodo di Pasqua a Dusseldorf, ha perso il prototipo. Lo spiacevole incidente potrebbe anche essere avvenuto nel treno che ha preso per tornare a Monaco.

Il dirigente ha affermato che il prototipo era stato accuratamente nascosto nel suo zaino, ma quando è tornato a casa ed ha provato a prenderlo per metterlo sotto carica, si è accorto che era sparito e non era dove l'aveva messo.

La vicenda non è chiara: resta da capire se il telefono sia stato rubato da qualche ladro oppure se, come pensato da molti, sia caduto semplicemente a terra senza che Scheidl se ne accorgesse.

Honor però in ogni caso ha offerto una ricompensa da 5.600 Dollari per chiunque lo recuperi. Lo smartphone è inserito in una custodia protettiva di colore grigio che ne nascondeva il design posteriore e soprattutto le telecamere.

Ovviamente non sono disponibili informazioni sul dispositivo.