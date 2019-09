Honor Play 3 ufficiale: tutti i dettagli sull'anti Xiaomi Mi A3; C'è anche Honor 20S

Honor ha annunciato in Cina il suo nuovo smartphone chiamato Play 3. Stiamo parlando di un dispositivo di fascia medio/bassa che punta a chi non ha un budget troppo elevato da spendere. Per diversi motivi Honor Play 3 potrebbe andare a competere con Xiaomi Mi A3, ma ovviamente ci sono alcune importanti differenze tra i due dispositivi.

Honor Play 3 monta un display IPS da 6,39 pollici con risoluzione HD+ (1560 x 720 pixel) e foro per la fotocamera, un processore octa-core Kirin 710F operante alla frequenza massima di 2,2 GHz, una GPU Mali G51-MP4, 4/6GB di RAM, 64/128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 512GB), una tripla fotocamera posteriore da 48MP (f/1.8) + 8MP (f/2.4) + 2MP (f/2.4), una fotocamera anteriore da 8MP (f/2.0) e una batteria da 4000 mAh. Il sistema operativo è Android 9 Pie con personalizzazione Honor e ovviamente non mancano tutte le connettività del caso.

Insomma, la risoluzione dello schermo è uguale a quella di Xiaomi Mi A3 (anche se lì parliamo di un AMOLED) e anche il comparto fotografico, la batteria e le memorie non sono molto distanti. La cosa più interessante, però, è la fascia di prezzo in cui va a collocarsi questo Honor Play 3. Infatti, lo smartphone viene venduto in Cina a un prezzo di 1000 yuan (circa 125 euro al cambio) per il modello da 4/64GB e di 1300 yuan (circa 165 euro) per le varianti da 4/128GB e da 6/64GB.

Nel frattempo, nella giornata di oggi Honor ha svelato anche lo smartphone 20S. Si tratta di un medio gamma che monta un display IPS LCD da 6,2 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel) e foro per la fotocamera, un processore octa-core Kirin 810 operante alla frequenza massima di 2,27 GHz, una GPU Mali G52, 6/8GB di RAM, 128GB di memoria interna, una tripla fotocamera posteriore da 48MP (f/1.8) + 8MP (grandangolare, f/2.4) + 2MP (macro, f/2.4), una fotocamera anteriore da 32MP (f/2.0) e una batteria da 3750 mAh con supporto alla ricarica rapida fino a 20W. Il sistema operativo è Android 9 Pie con personalizzazione MagicUI 2.1.1 e ovviamente non mancano tutte le connettività del caso, dal 4G LTE al Wi-Fi dual-band passando per il Bluetooth 5.0. I prezzi per il mercato cinese sono fissati a 1899 yuan (circa 240 euro al cambio) per il modello da 6/128GB e 2199 yuan (circa 280 euro) per la variante da 8/128GB. Non abbiamo purtroppo maggiori informazioni in merito a un possibile arrivo in Italia di questi smartphone.