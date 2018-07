Honor Play lancia un contest che potrebbe farvi diventare CEO

L'edizione 2018 della Gamescom si avvicina sempre più e Honor ha lanciato un contest più unico che raro per cercare 4 CEO da portare proprio a Colonia. Vediamo assieme in cosa consiste.

Innanzitutto, le posizioni aperte sono quelle di Chief Experience Officer, che in realtà si abbrevierebbe in CXO in modo da non confonderlo con CEO (Chief Executive Officer). Tuttavia, come potete vedere, la società cinese ha deciso di giocare con le parole per il suo contest.

Per quanto riguarda le modalità di quest'ultimo, sul sito ufficiale si legge: "Hai giocate epiche? Stiamo cercando 4 Chief Experience Officer che si uniscano a noi in Germania per la Gamescom 2018. Pensi di avere quello che serve? Fai uno screenshot o registra un video clip #CrazyFast di un gioco mobile a tua scelta e pubblicalo su Facebook o Twitter, taggando honorglobal e utilizzando gli hashtag #CrazyFast e #HonorPlay. La giocata può essere divertente, epica o pazzesca. Sceglieremo 4 fortunati vincitori per diventare il nostro Honor Play C.E.O.!". Il tutto andrà avanti fino al prossimo 28 luglio. I vincitori saranno annunciati il giorno successivo tramite la pagina Facebook di Honor.

Riportiamo di seguito anche i premi che riceveranno i fortunati vincitori:

Hai la possibilità di vincere un viaggio alla Gamescom 2018 in Germania (include biglietto di andata e alloggio in albergo per una persona). Il prestigioso titolo di CEO di Honor, che godrà dell'accesso prioritario all'esperienza e alla sperimentazione dei futuri prodotti Honor e parteciperà agli eventi dei fan di Honor e ai lanci di prodotto.

Insomma, un contest alquanto singolare, che potrebbe fare gola a molti appassionati.