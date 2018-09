Honor Play porta a casa ben nove premi all'IFA di Berlino

Ad IFA 2018, Honor Play si è aggiudicato nove premi dai Top Media del settore, ricevendo il premio "Best of IFA 2018" da titoli come Android, Digital Trends, Pocket-lint, T3 e Ubergizmo, Gear Diary, Geek Spin, Talk Android e Technobuffalo.

Android Headlines ha elogiato le prestazioni superiori di Honor Play e l’incredibile accessibilità, mentre Digital Trends ha riconosciuto la sua qualità grafica e il comparto fotografico dotato di IA. Pocket-lint ha apprezzato le prestazioni grafiche fornite dalla GPU Turbo. T3 invece ha premiato la velocità delle prestazioni, il display FHD+ da 6,3 pollici e l'hardware e software dedicato ai gamers, Ubergizmo il suo processore Kirin 970 con GPU Turbo, che ha dichiarato capace di offrire prestazioni eccezionali a un prezzo competitivo. Gear Diary ha raccomandato ai giocatori di acquistare Honor Play Player Edition per il suo straordinario design, mentre Geek Spin lo ha consigliato ai suoi utenti per le sue eccezionali prestazioni, caratteristiche tecniche e convenienza. Talk Android e Technobuffalo hanno infine riconosciuto le prestazioni superiori di Honor Play e hanno consegnato il premio "Best of IFA 2018".

Il lancio di Honor Play offre ai giovani una performance di gioco senza precedenti e un'esperienza di intrattenimento "Always On" 24/7. Il lancio globale all'IFA 2018 ha introdotto due tecnologie smartphone leader del settore per i giocatori e gli utenti occasionali: La GPU Turbo, che aumenta drasticamente l'elaborazione grafica e l'efficienza di calcolo, e l'avanzata tecnologia della fotocamera dotata di IA.

"Siamo orgogliosi del forte sostegno dei media e di tutto il mercato. Honor Play offre ai giovani ciò che vogliono davvero dal loro smartphone, un'esperienza di gioco e di intrattenimento coinvolgente e senza sosta. Questo riconoscimento conferma che Honor Play segna il momento 'Game On' che l'industria stava aspettando", ha detto George Zhao, Presidente di Honor.