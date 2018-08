Honor Play: ufficiale il lancio internazionale. Si parte da 329 Euro

Pomeriggio dedicato agli smartphone quello di oggi all'IFA di Berlino. Dopo l'annuncio del nuovo Xperia XZ3 da parte di Sony è stata la volta di Honor, che ha svelato il lancio mondiale di Honor Play, lo smartphone inizialmente disponibile in India e che si appresta a fare il suo ingresso anche in altri mercati.

Ufficializzato come uno smartphone da gaming, Honor Play include la tecnologia GPU Turbo di Honor che promette importanti miglioramenti a livello grafico per i titoli mobili a fronte di una riduzione importante dell'assorbimento energetico.

Grazie alla partnership con PUGB, il telefono supporterà fino a dieci modalità di vibrazione, a seconda delle armi in uso durante le sessioni di gioco.

L'annuncio del debutto a livello globale dello smartphone è anche coinciso con il lancio di due edizioni speciali: Player Edition Red e Player Edition Red. Quest'ultima sarà caratterizzata da finiture rosse intorno ai tasti, lo scanner per le impronte digitali e la fotocamera. In questo modo Honor Play sarà disponibile in cinque colorazioni, tra cui il classico Midnight Black, Navy Blue ed Ultra Violet.

A livello di costi internazionali, il cellulare avrà un costo di 329 Euro per la variante con 4 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di memoria interna, mentre le varianti Player Edition costeranno 20 Euro in più. Lo smartphone sarà disponibile per l'acquisto sia online che presso tutti i principali rivenditori.