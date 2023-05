Honor porta in Italia il suo primo pieghevole: arriva Honor Vs

A poche settimane dal debutto in Europa di Honor Magic Vs, Honor annuncia oggi la disponibilità sul mercato italiano di Honor Magic Vs e Magic5 Pro che possono essere acquistati su Hihonor con due offerte molto interessanti.

Nella fattispecie, da oggi 4 Maggio 2023 è possibile acquistare Honor Magic Vs al prezzo di 1.599 Euro in bundle con Earbuds3 Pro, protezione schermo per sei mesi e coupon da 200 Euro riscattabile direttamente su Hihonor. Successivamente il foldable invece sarà disponibile anche presso i principali rivenditori specializzati della grande distribuzione.

Lo smartphone pieghevole vanta un design, un doppio display e prestazioni di alto livello e rappresenta il debutto nel mercato dei foldable di Honor. Spesso soli 12,9mm quando ripiegato e con un peso i 267 grammi, Honor Magic Vs è dotato di una batteria da 5000 mAh, display esterno da 6,45 pollici con aspect ratio di 21:9 ed interno da 7,9 pollici extra-large con dimmer dinamico, visualizzazione notturna circadiana e dimmer PWM a 1920Hz.

Sempre da oggi 4 Maggio 2023 sarà anche possibile acquistare Honor Magic5 Pro (qui trovate la nostra recensione di Honor Magic5 Pro), al prezzo di 1199 Euro in bundle con un coupon da 260 Euro ed Honor Care+, il servizio di protezione di danni allo schermo che ha una durata di sei mesi.