Honor, 'pragmatismo pieghevole': i foldable non sostituiranno gli smartphone

Se il primo Galaxy Note ha dato vita al trend dei Phablet portandoci agli attuali smartphone ad ampio schermo, Honor non pensa che varrà anche per i foldable. A rivelarlo è stato proprio il CEO dell'azienda, in un'interessante intervista.

I ragazzi di GSMArena hanno avuto l'occasione di rivolgere qualche domanda a George Zhao proprio al termine della kermesse di Barcellona, affrontando tra i tanti temi anche quello dei pieghevoli, un mercato decisamente in ascesa sia per via del coinvolgimento di altri brand oltre a Samsung, protagonista assoluta e quasi in solitaria degli ultimi anni.

L'arrivo di Honor Magic Vs in Europa sembrerebbe un segnale contrastante con quanto suggerito dal CEO di Honor, ma la strada è ancora lunga. Zhao ha spiegato che le vendite dei foldable esploderanno definitivamente quando verranno apportati gli ultimi ritocchi in termini di peso e meccaniche della cerniera. A questo punto, i pieghevoli saranno pronti per la definitiva consacrazione, ma non sostituiranno gli smartphone tradizionali.

Quella che prevede il dirigente di Honor è una prolifica coesistenza tra i vari formati, poiché non tutti gli utenti hanno le medesime esigenze. Allo stesso modo, Zhao è convinto che sia i foldable "a conchiglia" che quelli "a libro" continueranno a convivere nel mercato pacificamente.

Ricordiamo che quello di Barcellona, oltretutto, è stato il palcoscenico perfetto per la presentazione di Honor Magic5, fratello minore di Honor Magic5 Pro.