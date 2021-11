Honor prepara i suoi primi smartphone pieghevoli: Magic Fold e Magic Wing

L’interesse di Honor per gli smartphone pieghevoli è già noto al pubblico e ai tipster del settore. Nel corso degli ultimi mesi si è parlato più volte del possibile approdo di “Honor Magic X” entro fine 2021. Nuovi marchi registrati dalla società cinese, però, parlano di ben due foldable in arrivo: uno a libro e uno a conchiglia.

Grazie al tipster cinese Chrysanthemum Films Fans e a un suo recente post pubblicato su Weibo abbiamo potuto notare i documenti ufficiali registrati presso l'European Union Intellectual Property Organization o EUIPO. Leggendoli nel dettaglio si notano già alcuni elementi chiave.

Innanzitutto, il nome “Honor Magic X” sembra essere stato accantonato dal brand asiatico. Al suo posto, per lo smartphone pieghevole con format a libro, è stato registrato il titolo “Honor Magic Fold”. A questo punto, qualcuno potrebbe già attendersi un “Honor Magic Flip” per il secondo foldable con format a conchiglia…e invece no! Per distinguersi a dovere, l’azienda ha registrato in Europa il nome “Honor Magic Wing”.

Il fatto che i nomi siano stati registrati presso la EUIPO ci fa intuire anche un’altra informazione importante: i due foldable Honor Magic molto probabilmente verranno venduti anche in Europa, contribuendo così al ritorno sul Vecchio Continente iniziato con il recente lancio anche in Italia di Honor 50, ultimo smartphone top di gamma del brand di Shenzhen. Consigliamo quindi di tenere gli occhi ben aperti per questi due dispositivi.

In conclusione, vi invitiamo a leggere la recensione di Honor 50, il telefono simbolo del rilancio della società in Europa.