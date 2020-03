Honor presenta Magic UI 3.0 per HONOR 20 ed HONOR View 20

Honor ha annunciato il rilascio dell'aggiornamento Magic UI 3.0 (EMUI 10.0) su HONOR 20, HONOR 20 PRO, HONOR View 20 ed HONOR 9X. Basato su Android, l'aggiornamento introduce una serie di funzionalità molto interessanti che miglioreranno in maniera sostanziale l'utilizzo dei dispositivi.

Nuovo design UX con il comfort della dark mode

Gli smartphone HONOR che riceveranno l’aggiornamento avranno un nuovo look e una nuovissima modalità Dark Mode, offrendo ai propri utenti la possibilità di navigare più comodamente sul proprio smartphone. Sostenuta dalle ricerche del Huawei Human Factors Lab, la funzione aggiornata crea un contrasto ottimale tra il testo e lo sfondo, aumentando la leggibilità e riducendo al minimo l'affaticamento visivo. Inoltre, anche la saturazione del colore è stata perfezionata per garantire una maggiore coerenza tra la modalità normale e quella scura.

Elementi visivi migliorati per supportare la capacità di feedback dell’applicazione

Con Magic UI 3.0, gli utenti possono aspettarsi una risposta più veloce e più fluida quando navigano. L'aggiornamento introduce passaggi più fluidi tra le applicazioni e più animazioni come il movimento a “molla” quando gli utenti toccano lo schermo. Quando gli utenti scorrono verso l'alto per ridurre al minimo un'applicazione, l'animazione segue la traiettoria del tocco, consentendo un feedback visivo più forte per una migliore esperienza.

Esperienza di Smart Office senza interruzioni con la modalità multischermo

Dedicata alla costruzione di un ecosistema fluido e senza interruzioni e al rafforzamento della strategia "1+8+N" all-scenario IoT, la versione aggiornata di Magic UI 3.0 facilita l'interazione tra i vari sistemi e consente connessioni da mobile a laptop su HONOR View 20, HONOR 20 e HONOR 20 PRO. Accendendo semplicemente la funzione NFC e WIFI sugli smartphone e associandosi con un laptop via Bluetooth o un codice QR, gli utenti possono trasferire immagini e file e riprodurre musica senza problemi.

Fotografia professionale in movimento con funzionalità user-friendly

Oltre ai miglioramenti nel design UX, che rendono possibile la fotografia professionale in movimento, gli utenti possono implementare filtri direttamente al momento dello scatto. L'applicazione della fotocamera ha un aspetto più moderno con una barra dello zoom più visibile per consentire agli utenti di regolare più facilmente il grado di ingrandimento.

Gli utenti saranno inoltre sollecitati quando cambiano modalità di funzionamento della fotocamera. Allo stesso modo, Magic UI 3.0 rende la registrazione video senza problemi con funzioni accessibili come la griglia di assistenza, il livello orizzontale e il timer.

Prestazioni di picco con la massima sicurezza

L'ultimo aggiornamento software di HONOR promette prestazioni di picco costanti all'interno di un ambiente collegato in modo sicuro: tutti i dispositivi aggiornati a Magic UI 3.0 saranno salvaguardati attraverso il sistema operativo Trusted Execution Environment sviluppato in proprio. Certificato con CC EAL5+, il microkernel raggiunge il più alto livello di certificazione di sicurezza disponibile per il sistema operativo globale dei dispositivi di consumo.

Operazioni sensibili come il pagamento e l'autenticazione passano attraverso questo sistema isolato e sicuro per prevenire intercettazioni e furti. Con la configurazione della connessione, il trasferimento dei dati e la memorizzazione delle informazioni tra i dispositivi, tutti criptati in questo ambiente protetto per garantire la privacy, Magic UI 3.0 supporta il sandboxing delle applicazioni per la gestione standardizzata delle autorizzazioni delle applicazioni.

Sempre dando priorità alla sicurezza informatica e all'esperienza dell'utente, HONOR prevede di lanciare l'aggiornamento del software ad altri prodotti nel 2020.