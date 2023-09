Honor presenta Magic V2: il nuovo smartphone pieghevole con cerniera ultra resistente

In occasione della conferenza tenuta all’IFA 2023 di Berlino, Honor ha presentato il nuovo Honor Magic V2, lo smartphone pieghevole ultrasottile con cui vuole azzannare il mercato dei foldable.

Caratterizzato da un form factor leggero e sottile, Honor porta sul mercato un device con design elegante e sofistico. Il produttore si è affidato ad una lega di titanio per la copertura della cerniera, allo scopo di offrire un equilibrio ideale tra peso e resistenza dal momento che siamo di fronte ad un materiale più leggero dell’alluminio e più resistente dell’acciaio. Inoltre, la lega di titanio presenta anche una resistenza superiore del 150%, un aspetto da non prendere sotto gamba, grazie ad un punto di fusione pari a 1650 gradi Celsius rispetto ai soli 650 gradi Celsius dei materiali per cerniere convenzionali.

Rispetto ad Honor Magic V, Honor anche ridisegnato la struttura di supporto della cerniera, per migliorarla e ridurre lo spessore del 75% e la profondità dei segni di piegatura del 47%. Inoltre, è presente anche un’avanzata struttura di smorzamento a pinza composta da sette set di camme (tre in più rispetto ai precedenti modelli) che garantisce un’esperienza più stabile. Tra le altre novità troviamo la micro serratura sviluppata da Honor, un componente connettivo costruito con l’acciaio proprietario di Honor che ha una dimensione pari a quella di un chicco di riso ed è da 20 a 100 volte più piccolo dei componenti utilizzati nei precedenti smartphone pieghevoli. Complessivamente, Honor sostiene che Honor Magic V2 può resistere a più di 400mila pieghe.

Honor ha ottimizzato anche la componentistica interna, e per la precisione della batteria: inserendo un componente driver del display “tre in uno” infatti il produttore è riuscito ad inserire una batteria al silicio-carbonio da 5000 mAh.

Presente anche il sistema di raffreddamento Honor Ultra-Thin Bionic V2 che incorpora materiali avanzati come la camera di vapore ultrasottile, la grafite ad altissima conducibilità termina, il gel a conducibilità termica, la lamina di rame ed il telaio centrale AL ad alta conducibilità

Il display esterno è da 6,43 pollici Con aspect ratio di 20:9, refresh rate fino a 120Hz e densità di 402ppi. Quello interno invece è da 7,92 pollici con densità di 402ppi, refresh rate fino a 120Hz e luminosità di picco di 1600 nits.

A livello fotografico troviamo una fotocamera posteriore a tripla lente con sensore principale da 50 megapixel, ultra wide da 50 megapixel e teleobiettivo da 20megapixel. La doppia fotocamera frontale è da 16 megapixel.