Honor presenta Magic4 Ultimate, il nuovo smartphone che è già in testa su DxOMark

Come abbiamo avuto modo di raccontare, Honor Magic4 ha fatto il pieno di premi al MWC, ma oggi dalla Cina arriva la notizia che il colosso asiatico ha annunciato Honor Magic4 Ultimate, il nuovo smartphone che è stato definito da Honor come il più potente della sua linea nel campo d’imaging.

Il dispositivo include la prima Dual Free-FormLens al mondo, a cui si aggiungono una serie di innovazioni che vanno a migliorare ulteriormente le prestazioni fotografiche e la ripresa video.

A livello fotografico, troviamo una lente grandangolare da 50 megapixel con obiettivo 8P personalizzato, a cui si aggiunge una fotocamera ultra grandangolare da 64MP con Dual Free-For Lens, obiettivo periscopico da 64 megapixel, fotocamera a spettro migliorata da 50 megapixel ed un nuovo processore d’imaging.

Scendendo nei dettagli, lo smartphone è in grado di scattare ritratti o foto panoramiche notturne luminose, vivide e definite. L’obiettivo 8P è realizzato con un miglioramento del 37% nella nitidezza centrale e del 30% nella nitidezza dei bordi. E’ presente anche un rivestimento Ultra-Anti-Reflection ed un filtro Indra-Red Cutoff. Sulla fotocamera grandangolare da 50 megapixel viene anche ridotto il flare captato dalle forti fonti di luce. Per quanto riguarda la fotocamera ultragrandangolare da 64 megapixel, invece, questa offre un campo visivo di 126 gradi. L’obiettivo periscopico da 64 megapixel è anche dotato di stabilizzazione ottica integrata e fotografia computazionale, con zoom ottico di 3,5x e 100x di digital zoom. La fotocamera a spettro da 50 megapixel, già presente nel pieghevole Magic V di Honor, consente invece al sistema fotografico di rivelare i dettagli anche in ambienti più complessi.

Honor Magic4 Ultimate supporta anche il nuovo formato video professionale Magic-Log2 che è stato sviluppato su misura in base ai nuovi moduli della fotocamera e permette di catturare il 15% della gamma dinamica in più durante la registrazione dei filmati, che possono essere anche in HDR10+.

Sotto la scocca troviamo il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 5G, mentre lo schermo è LTPO da 6,81 pollici con refresh rate adattivo. Il pannello supporta il dimming a 1920Hz Pulse-With Modulation.

Honor Magic4 Ultimate ha ottenuto il punteggio 95 su DxOMark ed è basato su Magic UI 6.0 con Android 12. L’arrivo nel mercato cinese è previsto nel corso dell’anno a 7.999 RMB.