Honor presenta MagicBook Pro 2021 e la nuova smartband Honor Band 6

Dopo la scissione da Huawei il brand Honor ha iniziato a offrire sul mercato soluzioni nel settore dei computer portatili come Honor MagicBook Pro, da noi recensito nel suo primo modello. Nelle ultime ore, però, la società ha presentato Honor MagicBook Pro 2021 assieme alla nuova smartband Honor Band 6 in arrivo nei negozi quest’anno.

Prima di tutto vediamo come sarà il nuovo laptop dell’azienda cinese, che in realtà sembrerebbe essere non altro che la versione del computer portatile lanciata in Cina nel maggio dello scorso anno: si tratta di un dispositivo con cuore pulsante Intel Core i5-10210U da 4 core/8 thread e frequenza turbo pari a 4.20 GHz, accompagnata dalla GPU dedicata Nvidia GeForce MX350 e, sempre sotto la scocca, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB e una batteria da 56 Wh per un’autonomia pari a circa 11,5 ore.

Il display non cambierà rispetto al modello Honor MagicBook Pro già visto: si tratterà di un pannello Full HD da 16,1 pollici con proporzioni 16:9 in grado di coprire il 100% della gamma di colori sRGB e dotato di certificazione TÜV Rheinland Flicker Free. Anche in questo caso, non mancherà la webcam pop-up nascosta nella tastiera, soluzione non apprezzata da tutti i suoi possessori. Il prezzo dovrebbe infine aggirarsi sui 1000 Dollari.

Giungendo poi alla Honor Band 6, la nuova smartband in arrivo nel 2021 ha un display AMOLED da 1,46 pollici con una risoluzione di 194x364 e 282 PPI, per una durata della batteria pari a due settimane. Lato funzionalità troviamo le funzioni di monitoraggio della salute ormai presenti nella maggior parte di questi prodotti, come il monitoraggio della saturazione di ossigeno nel sangue SpO2, il monitoraggio del sonno, della frequenza cardiaca, dello stress e del ciclo mestruale. Non mancheranno poi 10 modalità di allenamento e il loro rilevamento automatico, almeno per sei tipi. Honor Band 6 arriverà sul mercato a circa 35 Dollari.

Intanto il brand intende muoversi anche in ambito domotica: online, infatti, alcuni utenti sono sicuri che Honor nel 2021 porterà sul mercato i suoi primi prodotti Smart Home.