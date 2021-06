Honor presenta la nuova serie Honor 50: in arrivo anche in Italia

Honor ha annunciato oggi in Cina la nuova serie Honor 50, che sfoggia un nuovo design ed una serie di funzionalità di vlogging. Non è un caso che la società abbia etichettato gli smartphone come indirizzati ai giovani.

Partendo dal comparto fotografico, Honor 50 Pro è dotato di doppie fotocamere frontali con una lente da 12 megapixel ed angolo di visione a 100 gradi, a cui si aggiunge una fotocamera da 32 megapixel che permette di conservare più dettagli dell'immagine. Il dispositivo include anche sei modalità di ripresa multi-obiettivo, che permette di utilizzare in contemporanea le fotocamere anteriori e posteriori.

Sempre legato al comparto di vlogging e fotografico, la Serie Honor 50 è anche dotata di tre microfoni interni, ma gli utenti possono anche sfruttare i microfoni delle cuffie Bluetooth Wireless.

Sia Honor 50 che Honor 50 Pro sfoggiano una fotocamera posteriore a quattro lenti, composta da una fotocamera principale da 108 megapixel, una grandangolare da 8 megapixel, una perle macro da 2 megapixel ed una di profondità da 2 megapixel.

In termini di design, gli utenti troveranno nei negozi le colorazioni Frost Crystal, Amber Red, Emerald Green e Midnight Black.

Su Honor 50 troviamo un display da 6,57 pollici, mentre su Honor 50 Pro il pannello è da 6,72 pollici. Lo schermo di Honor 50 è in grado di fornire un contrasto elevato e di coprire la gamma colori DCI-P3 al 100%. Honor 50 Pro offre una percentuale maggiore di colori ed una maggiore risoluzione dei pixel. Entrambi gli smartphone sono accomunati da una frequenza di aggiornamento di 120Hz ed il touc h a 300Hz con aggiornamento dinamico ed intelligente.

Presente anche la ricarica veloce fino 100W per la batteria a doppio circuito: su Honor 50 raggiunge i 66W, mentre su Honor 50 Pro i 100W. Le batterie sono rispettivamente da 4300 e 4000 mAh.

Sotto la scocca troviamo la piattaforma mobile Snapdragon 778G 5G di Qualcomm, con supporto alla GPU Turbo X che potenzia le prestazioni e riduce il consumo energetico durante le sessioni da gaming.

In Cina i dispositivi saranno disponibili dal 16 Giugno, mentre successivamente Honor 50 approderà nei mercati internazionali, Italia inclusa. Honor 50 dovrebbe partire da 349 Euro, mentre Honor 50 Pro da 479 Euro.