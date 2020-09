Honor presenta i nuovi MagicBook 14, 15 e MagicBook Pro con CPU AMD Ryzen 5 4000

Nel corso dell'evento in corso all'IFA di Berlino, Honor ha annunciato le nuove versioni dei MagcBook 15 e 14 e la nuova configurazione del MagicBook Pro, basati sui processori AMD Ryzen 5 Series 3000 e 4000. Vediamo le specifiche tecniche.

Honor MagicBook 14

Display : 14 pollici con rapporto screen-to-body dell'84% ed aspect ratio di 16:9 con risoluzione di 1920x1080 pixel;

: 14 pollici con rapporto screen-to-body dell'84% ed aspect ratio di 16:9 con risoluzione di 1920x1080 pixel; Processore : AMD Ryzen 5 4500U Mobile Processor con AMD Radeon

: AMD Ryzen 5 4500U Mobile Processor con AMD Radeon RAM : 8/16GB DDR4 a doppio canale

: 8/16GB DDR4 a doppio canale Memoria: SSD da 256/512 gigabyte

Particolare attenzione è stata posta alla batteria, da 56Wh, che grazie al caricabatterie da 65W è in grado di caricare il 46% in 30 minuti. I dati ufficiali della società parlano di un'autonomia di 10,5 ore per la riproduzione di video in Full HD.

Sulla tastiera troviamo ovviamente il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali. Ricordiamo che a fine maggio abbiamo pubblicato la nostra recensione del MagicBook 14.

Honor MagicBook 15

Display : 15,6 pollici con rapporto screen-to-body dell'87% ed aspect ratio di 16:9 con risoluzione di 1920x1080 pixel;

: 15,6 pollici con rapporto screen-to-body dell'87% ed aspect ratio di 16:9 con risoluzione di 1920x1080 pixel; Processore: AMD Ryzen 5 4500U Mobile Processor con AMD Radeon

RAM : 8/16GB DDR4 a doppio canale

: 8/16GB DDR4 a doppio canale Memoria: SSD da 256/512 gigabyte

In questo caso il sensore per le impronte digitali lo troviamo direttamente sul pulsante d'accensione, mentre è confermata la webcam popup, che troviamo anche sul modello più piccolo.

Per quanto concerne la batteria, invece, ha una capacità di 42Wh, e nella confezione troviamo anche un caricabatterie da 65W che carica il 53% in trenta minuti.

Honor MagicBook Pro

Display : Honor FullView da 16,1 pollici con rapporto schermo-corpo del 90% e risoluzione di 1920x1080 pixel;

: Honor FullView da 16,1 pollici con rapporto schermo-corpo del 90% e risoluzione di 1920x1080 pixel; Processore : AMD Ryzen 5 4600H Mobile Processor con AMD Radeon

: AMD Ryzen 5 4600H Mobile Processor con AMD Radeon RAM : 16GB DDR4 a doppio canale

: 16GB DDR4 a doppio canale Memoria: SSD da 512 gigabyte

Su MagicBook Pro troviamo anche un sistema di raffreddamento con doppi ventilatori e doppi tubi di calore, ma un altro aspetto che lo contraddistingue dai modelli più piccoli è la tastiera retroilluminata ed il ClickPad più grande. Presente anche il sensore per le impronte digitali, sul pulsante d'accensione.

La batteria invece ha una capacità di 56Wh con Fast Charger da 65W che carica il 50% della batteria dopo 30 minuti. I dati ufficiali parlano di 11 ore di riproduzione video locale a 1080p con una singola carica.

Per quanto concerne i prezzi, MagicBook 14 da 8/512GB con processore AMD Ryzen 5 4500U sarà disponibile nel Regno Unito, Francia e Germania al prezzo di 749,90 Euro, mentre la stessa variante da 15 pollici partirà da 699,90 Euro.

MagicBook Pro con 16 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di storage invece potrà essere acquistato a 899,90 Euro.