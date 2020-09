Honor presenta i nuovi smartwatch Watch GS Pro e Watch ES: specifiche e prezzi

Honor, nel corso dell'evento tenuto all'IFA di Berlino, ha presentato due nuovi smartwatch, l'Honor Watch GS Pro e l'Honor Watch ES, entrambi progettati per gli amanti del fitness e dell'avventura in quanto permettono di tenere traccia degli allenamenti e delle attività.

Il Watch GS Pro è robusto e resistente, ed infatti nel corso dell'evento Honor ha voluto sottolineare di come si tratti di un prodotto indossabile pensato principalmente per gli avventurieri urbani. Il punto della scheda tecnica è la batteria in grado di garantire un'autonomia di 25 giorni, che lo rende uno degli smartwatch più a lunga durata attualmente presenti sul mercato. Il marchio però si è anche soffermato sulla durabilità ed infatti ha sottolineato che il dispositivo ha superato 14 test di resistenza. A livello software è in grado di fornire funzioni GPS per il ritorno del percorso ma anche feature outdoor come la modalità sci e gli avvisi di maltempo durante le escursioni.

L'arrivo in Italia è previsto dal 14 Settembre al prezzo consigliato di 249,90 Euro, su HiHonor. Gli interessati troveranno due colorazioni: Charcoal Black, marl White e Camo Blu. Dal 14 al 30 Settembre però sarà disponibile in sconto al prezzo di 199,90 Euro.

L'Honor Watch ES, invece, è a tutti gli effetti lo sport band e si rivolge a coloro che mirano ad avere uno stile di vita più sano. Caratterizzato da uno schermo rettangolare AMOLED da 1,64 pollici, supporta 95 modalità di allenamento ed include tante funzioni di monitoraggio per la salute e fitness.

Honor Watch ES sarà disponibile nel nostro paese dal 21 Settembre al prezzo di 99,90 Euro nelle colorazioni Meteorite Black, Colar Pink e Icelandic White. Fino al 30 potrà essere acquistato a 79,90 Euro.