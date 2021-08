Honor presenta i nuovi smartphone della gamma Magic3: si parte da 899 Euro

Honor ha annunciato il lancio della nuova serie Magic3, composta da HONOR Magic3, HONOR Magic3 Pro e HONOR Magic3 Pro+. Si tratta dei primi smartphone lanciati da Honor dalla sua indipendenza, che includono specifiche da top di gamma ed un design elegante.

La serie Honor Magic3 è dotata di uno schermo supercurvo ad 89 gradi e di cornici ultrasottili per un'esperienza visiva coinvolgente. Il pannello a 10-bit visualizza 1,07 miliardi di colori e supporta la certificazione HDR10+. Honor Magic3 Pro+ offre un Super Curved Nano Crystal Shield ed un corpo in Nano Ceramic, mentre tutti i dispositivi della gamma sono certificatiIP68 con resistenza ad acqua e polvere e supportano l'immersione fino ad 1,5m per 30 minuti.

Presente anche il nuovo design "The Eye of Muse" della fotocamera con superficie concava che fornisce all'obiettivo una fonte di energia abbondante per ottimizzare le prestazioni e fornire capacità fotografiche superiori. Honor Magic3 Pro+ presenta un design esagonale per dare agli utenti un senso di equilibrio ed armonia.

Honor Magic3 Series è dotata dell'Honor Image Engine, un sistema d'imagina avanzato con IA che permette di ottenere immagini di alta qualità. Presente anche la fotografia computazionale multi-camera, mentre sul Pro+ troviamo una configurazione quadrupla con una camera monocromatica da 64 megapixel, una lente wide da 50 megapixel, una fotocamera ultra wide da 64 megapixel ed un teleobiettivo da 64 megapixel. La fotocamera da 50 megapixel ha un sensore a colori da 1/1.8 pllici, mentre l'Auto Focus Full Pixel Octa Phase Detection permette anche di catturare oggetti in movimento con messa a fuoco rapida. La Periscope Telephoto Camera da 64 megapixel ha invece uno zoom ottico 3,5x e fino a 100x, con stabilizzazione ottico dell'immagine. L'obiettivo macro ultra grandangolare da 64 megapixel ha un angolo di visione di 126 gradi ed uno zoom ottico 7P.

I dispositivi della Serie sono i primi IMAX Enhanced con effetti cinematografici AI, capacità video Magic Log e 3D LUT.

A livello hardware troviamo lo Snapdragon 888 Plus 5G con OS Turbo X che è stato trasferito per la prima volta sul chipset Snapdragon 8 Series.

La batteria è invece da 4600 mAh con supporto all'Honor SuperCharge a 66W o SuperCharge wirelessa a 50W. I modelli Pro possono anche essere usati come power bank per ricaricare altri dispositivi con il Wireless Reverse Charge.

A livello di sicurezza, troviamo il riconoscimento facciale grazie al Face ID Unlock 3D.

Per quanto riguarda la disponibilità ed i prezzi, Honor Magic3 è disponibile a partire da 899 Euro nelle colorazioni Golden Hour e Blue Hour realizzati in pelle sintetica, oltre a Black e White. Honor Magic3 Pro invece può essere acquistato a partire da 1099 Euro nelle colorazioni Golden Hour, Black e White, mentre Honor Magic3 Pro+ può essere acquistato a 1499 Euro in Ceramic Black e Ceramic White. La disponibilità al momento è garantita solo nella Cina Continentale.