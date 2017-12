Honor presenta ufficialmente Honor 7X, disponibile a 299,90 Euro!

ha presentato oggi a Londra Honor 7X , ultimo prodotto della gamma ammiraglia Honor X-series. Il nuovo smartphone offre un'esperienza di visione full screen senza pari ad un prezzo consigliato al pubblico estremamente competitivo di 299,90€.

Honor 7X è il primo smartphone Honor a essere dotato di FullView Display; lo schermo da 5,93 pollici fornisce una qualità di visualizzazione notevole raggiungendo uno straordinario rapporto corpo-display. Gli utenti possono godere di immagini sorprendenti su un telefono elegante e compatto che si inserisce comodamente nel palmo della mano.

Inoltre, la fotocamera posteriore dual-lens da 16MP + 2MP con apertura focale ampia e messa a fuoco rapida consente di ottenere la qualità fotografica di una reflex e un'esperienza di ripresa a portata di mano. Combinato con il potente Kirin 659 octa-core e una potente unità di elaborazione grafica (GPU), Honor 7X offre un'incomparabile nitidezza e una esperienza senza precedenti.

Honor 7X è dotato di un rapporto 18:9, 5,93 pollici FHD + display con risoluzione 2160 X 1080, in grado di fornire una altissima definizione e qualità di visualizzazione notevole. Con il suo design in vetro curvo 2.5D, il telaio metallico e i bordi perfettamente arrotondati, gli utenti possono godere di un design futuristico eccezionale.

Honor 7X raddoppia la produttività e il divertimento grazie alla funzione One-key Screen Split. Da e-mail e WhatsApp a Netflix e YouTube, il multi-tasking non è mai stato così semplice e veloce.

Foto di altissima qualità

La fotocamera posteriore dual-lens da 16MP + 2MP cattura immagini in alta definizione. Con il rilevamento di fase (PDAF) e gli algoritmi più recenti, Honor 7X consente la messa a fuoco in soli 0,18 secondi. L’apertura focale ampia (F/0,95 - F/16) conferisce alle immagini un effetto di profondità di campo al livello di una reflex digitale.

Honor 7X è alimentato da un processore Kirin 659 octa-core (4 x 2,36GHz + 4 x 1,7 GHz) dotato di RAM da 4 GB e EMUI 5,1, in grado di assicurare prestazioni elevate in modalità multi-tasking e gaming, e di soddisfare le richieste operative delle applicazioni più complesse.

Una scheda microSD fino a 256 GB può essere utilizzata per aumentare la capacità dei dati in modo che centinaia di episodi della serie preferita possano essere scaricati e memorizzati per guardarli offline. Inoltre, l’ottimizzazione intelligente e le diverse funzionalità di gestione dei file impediscono il degrado delle prestazioni Android nel tempo.

Anche con il display FullView, una singola carica della batteria da 3.340 mAh consente a Honor 7X una autonomia di un giorno intero. Grazie alla tecnologia di risparmio energetico e all'Ultra Power Saving Mode, gli utenti possono ora godere di una stagione completa della loro serie preferita o di 91 ore di musica, con una sola carica.

“Honor 7X è la scelta migliore per gli utenti che vogliono godere di sofisticate funzionalità con i vantaggi di un telefono senza cornici, ad un prezzo accessibile", ha detto, Presidente di Honor. "Siamo immensamente orgogliosi del controllo di qualità che esercitiamo nella produzione di ogni telefono - Honor 7X è stato fatto cadere più di 4.800 volte in laboratorio durante i test - così gli utenti possono essere certi che un miglior rapporto qualità/prezzo non compromette la nostra eccellenza nella creazione di smartphone" ha conclusosarà disponibile sull’e-commerce di Honor e attraverso i retailer locali al prezzo consigliato di 299,90€.Inoltre dal 5 dicembre al 24 dicembrereplica la formula cashback per chi sceglierà di acquistare, su tutti i punti vendita online e offline. Registrandosi a questo indirizzo, riceveranno un rimborso di 50€ direttamente sul loro conto corrente bancario.