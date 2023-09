Honor presenta V Purse: lo smartphone pieghevole che può essere indossato!

In aggiunta al nuovo Honor Magic V2, Honor ha presentato all’IFA 2023 di Berlino anche Honor V Purse, il nuovo smartphone pieghevole che si vuole trasformare in un accessorio alla moda.

Grazie ad una serie di display always-on personalizzabili, che riproducono il design di una borsa, lo smartphone è in grado di riprodurre il design di una borsa, inclusi tutti gli elementi classici come catene, accessori e nappine che si muovono in sintonia con il movimento del dispositivo. Il telefono è compatibile anche con un’ampia scelta di cinturini e catene intercambiabili, che si agganciano alla cerniera e permettono di essere indossato sulla spalla proprio come una normale borsetta. Honor spiega che può essere abbinato a qualsiasi tipo di outfit, per esprimere le proprie emozioni ed il proprio stile.

La cerniera è pensata per essere piegata oltre 400mila volte, e lo smartphone è realizzata con materiale di origine sostenibile come la pelle vegana per le sue cinghie.

Honor ha spiegato di aver collaborato con i migliori influencer del settore, tra cui il direttore creativo di Burberry Bram Van Diepen, l'artista contemporaneo Yunuene Esparza, il professore della China Academy of Art Yuan Youmin e l'artista crossover Xiao Hui Wang, con l'obiettivo di progettare una serie di AOD personalizzati per il dispositivo.