Honor presenta View 30, View 30 Pro e molto altro: la società cinese entra nell'era del 5G

Honor ha annunciato ufficialmente in Cina i nuovi smartphone della gamma View 30, che segnano l'approdo nell'era del 5G da parte dell'azienda cinese.

Comunicato stampa: [Pechino, 26 novembre 2019] HONOR, brand globale di smartphone, ha oggi presentato a Pechino, Cina, HONOR View30 Series, i primi smartphone HONOR 5G dual-mode. Il lancio di HONOR View30 Series segna il primo passo di HONOR nell'era degli smartphone 5G, mostrando la sua visione del mondo e gli obiettivi per offrire dispositivi intelligenti e connessi sul mercato globale.

HONOR View30 e HONOR View30 PRO rappresentano la prima serie di smartphone dotati del chip Kirin 990 che supportano un accesso alla rete dual-mode 5G.

"Honor si impegna ad aiutare le persone a condurre una vita più connessa e smart all'interno del mondo 5G di oggi", afferma George Zhao, Presidente di HONOR. "Lo smartphone 5G cambierà il nostro modo di vivere, lavorare e giocare e spianerà la strada ad illimitate opportunità nel mondo IoT. Vantando l'ultimissimo processore di serie Kirin 990 e il primo effetto in nano texture 'Aurora' al mondo, HONOR View30 Series è ad oggi la serie di smartphone più innovativa e avvincente, che crediamo contribuirà in maniera significativa nella quotidianità degli utenti di tutto il mondo".

Sviluppato con la tecnologia 5G, HONOR View30 è il primo smartphone dell'azienda a supportare simultaneamente sia l'architettura NSA che quella SA per garantire tutti gli accessi. Sarà inoltre dotato del dual-mode 5G/4G che risponde alle necessità degli utenti dual-SIM nell'era 5G, mantenendo al tempo stesso la compatibilità con altri standard di rete tra cui 4G, 3G e 2G. Dotati dell'ultimo chip Kirin 990 Series, HONOR View30 e HONOR View30 PRO offrono un'esperienza 5G leader nel settore.

HONOR View30 PRO si presenta con una fotocamera tripla SuperSensing che include una fotocamera principale 40MP Sony IMX600, una fotocamera super-grandangolare da 12MP con un cine obiettivo e una fotocamera teleobiettivo da 8MP. HONOR View 30 ha una configurazione simile ma è dotato di una fotocamera super-grandangolare da 8MP. Questo importante comparto fotografico consolida l'impegno di HONOR nello sviluppare degli smartphone con capacità di fotografia superiori in grado di permettere agli utenti di catturare le loro vite attraverso un obiettivo. La videocamera da 12 MP di HONOR View30 PRO è supportata da una light fusion 4 in 1 (2.8μm pixels effettivi) da un sensore RGGB e un obiettivo super-grandangolare da 190°, insieme ad un sensore personalizzato 16:9 per creare video e foto spettacolari. La sua fotocamera frontale a due lenti unisce una fotocamera selfie AI da 32 MP e una fotocamera selfie quadrangolare da 8MP.

Il progresso della tecnologia mobile e la diffusione dei dispositivi connessi ha modificato il modo in cui gli utenti interagiscono con i loro dispositivi smart. HONOR è all'avanguardia di questa evoluzione e si rinnova continuamente per creare prodotti che soddisfino tutti gli aspetti di questo nuovo stile di vita. All'interno della sua strategia di IoT, HONOR ha lanciato una serie di fitness trackers, smartwatch e prodotti audio che possano costruire un mondo più connesso e intelligente per gli utenti.

A fianco di HONOR View30 Series, HONOR ha anche presentato ufficialmente HONOR MagicWatch 2, un orologio tecnologicamente avanzato e contemporaneo. Dotato del chip KirinA1, HONOR MagicWatch 2 vanta una durata di batteria incredibile che può durare fino a 14 giorni, posizionandosi al primo posto nel mercato degli smartwatch Android. Supporta inoltre fino a 15 modalità di fitness, tra cui otto sport indoor e sette outdoor, mentre il controllo del sonno, dello stress e della frequenza cardiaca fornisce informazioni e guide in tempo reale sulla propria salute, permettendoti di rimanere in perfetta forma.

HONOR ha inoltre presentato HONOR MagicBook Series, che comprende MagicBook 14 e MagicBook 15. Quest'ultima serie di computer rappresenta un aggiornamento completo rispetto all'ultima generazione e promette di stupire sia nello stile che nella performance. HONOR MagicBook 14 è dotato dell'ultimo processore AMD Ryzen 7 3700U, PCIe SSD ad alta velocità e fino a 16GB RAM e un'imponente batteria da 56Wh. Il nuovo MagicBook 15, dal canto suo, vanta un display da 15.6 pollici con l'87% di rapporto schermo/corpo, pesando solo 1.53 KG.

Il lancio di HONOR View30 Series è il primo passo dell'impegno di HONOR nel cavalcare il potenziale delle tecnologie 5G e a creare uno stile di vita smart senza limiti e a tutto tondo. La serie di prodotti indossabili di HONOR si integra perfettamente all'eccellenza rappresentata da HONOR View30 e da HONOR View30 PRO e consentirà alla generazione dei giovani a livello globale di condurre uno stile di vita digitale che sia più significativo, connesso e integrato.

Per maggiori dettagli su tutti gli annunci, vi invitiamo a consultare la pagina Facebook ufficiale di Honor.