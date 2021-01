Il primo Honor con processore Qualcomm potrebbe arrivare prima del previsto

Dopo aver ufficializzato il distacco da Huawei e i primi accordi internazionali stretti con Microsoft, Honor si appresta a concludere una importante partnership con Qualcomm per la fornitura futura di SoC per i propri dispositivi, a partire dai device successivi a Honor V40 che avrà un Soc MediaTek Dimensity 1000+.

Stando alle ultime notizie infatti, il nuovo brand indipendente avrebbe riallacciato i rapporti con Qualcomm per ovviare al problema di forniture che ha portato di fatto alla separazione da Huawei in seguito al ban di Trump. Poiché Honor Terminal non è inserita nell'elenco delle società interdette agli accordi commerciali coi fornitori statunitensi quindi, non necessiteranno di alcun tipo di autorizzazione.

Secondo i media cinesi, l'azienda starebbe già di fatto collaborando con Qualcomm e sembrerebbe che le prime linee di produzione siano già in moto per la produzione di uno smartphone Honor con SoC Qualcomm 5G che raggiungerà il mercato intorno a maggio o giugno di quest'anno ma che tuttavia non sarà di fascia alta. Non viene specificato il modello ma si parla di un chip Snapdragon 7xx, quindi molto probabilmente il SoC in questione sarà Snapdragon 765G.

Ma all'atto pratico cosa comporterà tutto questo? Innanzitutto l'indipendenza da Huawei porterà appunto a questo genere di collaborazioni e quindi a un aumento della qualità e della competitività dei suoi prodotti. Inoltre, la separazione da Huawei permetterà a Honor di integrare i servizi Google nei propri dispositivi, la nota forse più dolce di tutta questa faccenda.