Honor pronta ad annunciare nuovi smartphone a livello Global: ecco quando

In seguito alla presentazione della gamma Honor Magic4, avvenuta nel contesto dell'edizione 2022 del Mobile World Congress (MWC) di Barcellona, Honor è già pronta a svelare altre novità. Infatti, a breve dovrebbe esserci l'annuncio di nuovi smartphone a livello Global.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina e GSMArena, nonché come potete vedere nell'immagine presente in calce alla notizia, il ben noto brand è pronto per effettuare il lancio di alcune novità nella giornata del 29 marzo 2022. Al momento in cui scriviamo, manca dunque poco più di una settimana all'evento.

In realtà non ci è però dato sapere molto, per ora, in merito a ciò che verrà presentato da Honor. Infatti, l'evento è semplicemente trapelato online tramite le fonti e l'unica immagine che si può trovare online non fornisce troppe indicazioni, limitandosi a riportare la scritta "Ready To Go Beyond". In ogni caso, potrebbe trattarsi della presentazione della serie X a livello Global.

In parole povere, Honor avrebbe scelto la giornata del 29 marzo 2022 per effettuare l'annuncio "internazionale" di Honor X8, Honor X7 e Honor X9 5G. Tuttavia, non è da escludere il fatto che durante l'evento arrivino anche reveal di cuffie e altri prodotti. Insomma, staremo a vedere: per il momento è tutto ancora un po' "confuso", ma non manca molto alla data segnalata dalle fonti.