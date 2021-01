Honor pronta a tornare dopo la separazione da Huawei: V40 e altro in arrivo

In seguito alla vendita di Honor da parte di Huawei e alla stretta di un accordo con Microsoft, l'azienda è pronta a tornare con nuovi prodotti come brand indipendente. Non si tratta solamente dello smartphone Honor V40: ci sono anche molti altri dispositivi nei piani di Honor.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena, la società ha annunciato che Honor V40 verrà annunciato il 18 gennaio 2021 in Cina. Secondo i rumor, il dispositivo dovrebbe montare un display con refresh rate di 120 Hz e un processore MediaTek Dimensity 1000+. Non dovrebbe mancare il supporto alla ricarica cablata a 66W e wireless a 50W. Inoltre, in un breve video teaser pubblicato online, lo smartphone sembra disporre di uno schermo curvo e di un foro per la doppia fotocamera anteriore posto in alto a sinistra. Si può inoltre notare la presenza del pulsante d'accensione e dei tasti del volume sul lato destro dello smartphone, mentre in basso sembrano fare capolino lo slot per la SIM, la porta USB Type-C, un microfono e l'altoparlante.

Andando oltre al succitato dispositivo, Honor sembra voler fare le cose in grande. Stando anche a quanto riportato da NDTV e Finance, in questo gennaio 2021 l'azienda potrebbe svelare anche TV, smartwatch e altro (compreso uno spazzolino da denti). Gli attenti appassionati sono infatti riusciti a trovare, spulciando il codice della pagina ufficiale del portale cinese di Honor, alcuni nomi in codice apparentemente appartenenti a prodotti di prossima uscita: York (probabilmente Huawei V40), Nobel D, Bohr, Locke e Kanon. Si dice che Honor possa presentare alcuni di questi prodotti nella giornata del 12 gennaio 2021.

I rumor e leak si riveleranno veritieri? Staremo a vedere: non manca poi molto alle date coinvolte.