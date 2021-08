Honor pronta a tornare in grande stile con i servizi Google: c'è un sub-brand?

Nonostante il duro lavoro svolto da Huawei per realizzare HarmonyOS e molto altro, è innegabile il fatto che la mancanza dei servizi Google rappresenti un limite per un buon numero di utenti. Tuttavia, presto potrebbero esserci novità interessanti in tal senso, perlomeno sul fronte Honor (che ricordiamo ora è separata da Huawei).

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina e come fatto sapere da RODENT950 su Twitter, a quanto pare la nota azienda avrebbe registrato il marchio Xingyao Terminal Co. Ltd. Secondo le indiscrezioni, quest'ultimo rappresenterebbe un nuovo sub-brand, anche se ovviamente non ci sono ancora molte informazioni in merito.

In ogni caso, se confermata, la scelta di Honor potrebbe rivelarsi interessante sotto diversi punti di vista. Infatti, la società ha già ribadito a più riprese la sua volontà di puntare in alto e il sorpasso su Huawei nel mercato cinese avvenuto nel secondo trimestre del 2021 lascia ben sperare. D'altronde, l'ex sub-brand ora ha un'occasione d'oro per le mani, vista la separazione dall'azienda principale. Questa mossa sta infatti garantendo la possibilità a Honor di tornare a utilizzare i servizi Google sui suoi smartphone.

In questo contesto, a giugno 2021 è arrivato l'annuncio della gamma Honor 50, che da noi potrebbe vedere il ritorno dell'esperienza Google (siamo ancora in attesa di informazioni relative al possibile lancio in Italia). Insomma, l'azienda sembra essere pronta per tornare come si deve, forse anche con un nuovo sub-brand. Honor rappresenterà ciò che era Huawei prima del ban subito dagli Stati Uniti d'America? Staremo a vedere.