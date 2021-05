Honor, quando torneranno i servizi Google? Presto: c'è la conferma!

Sono passati ormai diversi anni dal ban relativo agli Stati Uniti d'America subito da Huawei e Honor. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti, ma fino a poche ore fa non si era visto ancora nulla di concreto. Ora, invece, sappiamo quando torneranno i servizi Google per Honor.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina e Wccftech, il noto brand implementerà nuovamente i servizi Google sui suoi smartphone a partire dalla prossima gamma Honor 50. Infatti, come potete vedere nello screenshot presente in calce alla notizia, la conferma è arrivata mediante il profilo Twitter ufficiale tedesco di Honor.

La serie Honor 50 sarà dunque la prima con servizi Google da maggio 2019 a questa parte (ovvero da quando il brand aveva subito il ban dagli Stati Uniti d'America). Tra l'altro, nel frattempo è stato anche svelato il fatto che i dispositivi in arrivo utilizzeranno il processore Qualcomm Snapdragon 778G 5G. Per chi non lo sapesse, si tratta di un SoC annunciato giusto qualche giorno fa.

Insomma, sembra proprio che Honor abbia risolto ogni problema per quel che riguarda i servizi Google e che non manchi molto all'atteso ritorno. D'altronde, ricordiamo che il brand si è separato da Huawei e che dunque la notizia era nell'aria da un po' di tempo.