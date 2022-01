Honor da record in Cina: è il miglior brand domestico, crescita del 253%!

Il nuovo corso di Honor in Europa è seguito parallelamente da una ascesa sorprendente sul mercato domestico cinese. Dopo un lungo periodo di dominio da parte di vivo, il brand ex-Huawei ha visto una crescita spaventosa sul mondo smartphone, tale da renderlo il secondo marchio del Paese e il primo d’origine cinese.

Osservando gli ultimi dati stilati da IDC, ripresi da Gizchina, notiamo infatti che in testa alla classifica c’è Apple. La società di Cupertino da molto tempo non era più sul gradino più alto del podio del Dragone, complice il dominio di Huawei prima del suo crollo causato dal ban statunitense. La sua crescita con iPhone 14 ha portato la Mela in vetta, godendo di un aumento del 3% della quota di mercato rispetto al 2020.

A fine 2021, tuttavia, Honor è stata la vera protagonista: sul mercato smartphone di Pechino è, attualmente, il brand cinese più importante con una quota di mercato del 17% e 14,2 milioni di unità spedite, per una crescita del 253,4% rispetto al Q4 2020 dove godeva di una quota del 4,6% con 4 milioni di spedizioni. A concludere la Top 3 è vivo, con 14 milioni di unità spedite e una quota del 16,8%, contro il 17,8% registrato a fine 2020. La Top 5, dunque, si chiude con OPPO al quarto posto e Xiaomi al quinto, comunque in crescita.

Intanto gli occhi sono puntati alla conferenza Honor del MWC 2022: presenterà il foldable Magic V anche per il mercato italiano?