Honor, il ritorno delle app Google e di Android è ufficiale: debutto su Honor 50

Honor tornerà in Europa e lo farà riportando sulla sua prossima gamma di smartphone il sistema operativo Android assieme alle tanto amate e ormai consolidate applicazioni base di Big G, ovvero i Google Mobile Services. Mentre Honor 50 è al centro di molte indiscrezioni, infatti, la società ha confermato il ritorno dei GMS.

Se giusto ieri avevamo discusso delle specifiche tecniche di Honor 50 e della conferma riguardo la presenza del chipset Qualcomm Snapdragon 778G 5G, nella giornata odierna la divisione tedesca della società cinese ha confermato ai fan tramite Twitter che la futura serie di dispositivi mobili di fascia media arriverà in Occidente dotata delle GApps.

Così facendo Honor cercherà di tornare sul mercato offrendo maggiore competitività, dato che proprio in passato risultava avere successo anche oltre i confini del Dragone. Dopo il ban di Huawei dagli Stati Uniti e la lunga serie di restrizioni nei suoi confronti, quindi, la fase di ripresa sembra essere ufficialmente cominciata. Ce la farà a tornare in auge con i suoi prodotti dal rapporto qualità-prezzo decisamente interessante? Staremo a vedere.

Non ci resta dunque che attendere la fatidica presentazione della serie Honor 50 durante giugno 2021. Nel mentre, la ex azienda madre Huawei sta aprendo le porte per HarmonyOS 2.0, confermando a tutti i brand sul mercato che sarà disponibile per un’implementazione anche su smartphone di altri marchi.