Honor Router 3 ufficiale in Italia con Wi-Fi 6 Plus: Honor Band 5 e cuffie in omaggio

Dopo l'annuncio avvenuto a maggio 2020, Honor ha ufficializzato l'arrivo in Italia di Honor Router 3. Stiamo parlando di un modello compatibile con lo standard Wi-Fi 6 Plus (l'azienda cinese sembra puntare molto su questo aspetto, tanto da averne posizionato il logo su una delle antenne).

In ogni caso, il router può contestualizzarsi bene in reti Wi-Fi Mesh e può vantare tutte le possibilità offerte dal Wi-Fi 6. Il prezzo per il nostro Paese è fissato a 79,90 euro sul sito ufficiale HiHonor. Le vendite partiranno dalle ore 10 di domani 24 luglio 2020. Tra l'altro, per chi acquisterà il prodotto nel corso della prima fase di vendita, ci saranno la smartband Honor Band 5 e le cuffie Honor Bluetooth Earphone in omaggio. L'azienda cinese calcola il valore totale di questi due prodotti in 104,80 euro (34,90 euro la Honor Band 5 e 69,90 euro le cuffie). Al termine della promozione, il prezzo del router sarà pari a 79,90 euro.

Per quanto riguarda la scheda tecnica di Honor Router 3, sotto alla scocca troviamo un processore dual-core Hi5651L operante alla frequenza massima di 1,2 GHz e 128MB di DRAM. Il prodotto dispone di quattro antenne esterne e può funzionare sia con la banda da 2,4 GHz che con quella da 5 GHz. Il peso del router è pari a circa 379 grammi, mentre le porte disponibili sono una WAN e tre LAN (autoadattive da 100/1000 Mbit/s). Ci sono poi diverse altre funzionalità interessanti, come la compatibilità con l'applicazione Huawei AI Life e lo standard di sicurezza WPA3.