Honor San Valentino: fino a 260 euro di sconto e vari prodotti in omaggio

Non sono disponibili solamente le offerte di POCO per San Valentino. Infatti, l'avvicinarsi del 14 febbraio 2022 sta facendola gola a un numero sempre crescente di brand. In questo contesto, Honor ha lanciato sconti fino a 260 euro su smartphone e altro.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla popolare azienda, fino al 15 febbraio 2022 saranno attive miriadi di promozioni su prodotti legati al portfolio di Honor. Si va dai dispositivi mobili ai computer portatili, passando per smartwatch e smartband. Inoltre, come potete approfondire mediante il sito Web ufficiale di Honor (che vi consigliamo di consultare per maggiori dettagli sull'iniziativa), non manca un concorso che permette potenzialmente di vincere determinati dispositivi.

Tornando invece alle promozioni, si fanno notare gli sconti relativi allo smartphone Honor 50, ovvero al modello che ha segnato per certi versi il "ritorno" del brand (in quanto dispone dei servizi Google). A tal proposito, il dispositivo viene ora venduto a 449,90 euro (anziché 529,90 euro) nel modello da 6/128GB, nonché a 549,90 euro (al posto di 599,90 euro) nella variante da 8/256GB. Tra l'altro, in entrambi i casi ci sono in omaggio una Premium Cover e la smartband Honor Band 6.

Passando invece al mondo dei dispositivi indossabili, troviamo un bundle di San Valentino relativo a Honor MagicWatch 2 e Honor Band 6 a 139,90 euro (anziché 249,80 euro). Ovviamente le offerte citate sono solamente alcune tra quelle disponibili nel contesto dell'iniziativa: insomma, potrebbe interessarvi dare un'occhiata al portale ufficiale di Honor in questo febbraio 2022.