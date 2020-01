Honor scalda i motori per l'MWC 2020: evento il 24 febbraio, già svelati alcuni annunci!

Accantonato il CES di Las Vegas, è già giunta l'ora di parlare dell'MWC (Mobile World Congress) di Barcellona. Infatti, Honor ha annunciato che terrà un evento il prossimo 24 febbraio, ovvero nella giornata d'apertura della fiera (vi ricordiamo che la kermesse si terrà fino al 27 febbraio 2020).

Per l'occasione, l'azienda cinese ha anche svelato alcuni prodotti che verranno mostrati durante la conferenza. In particolare, stando anche a quanto riportato da Pocket-Lint e Android Headlines, Honor ha dichiarato che si parlerà di "All-scenario Intelligence" e che, come potete vedere dall'immagine presente in calce alla notizia, la conferenza si terrà il 24 febbraio alle ore 17:30.

Per quanto riguarda i prodotti che l'azienda cinese porterà sul palco o comunque alla fiera, alcune fonti sostengono di aver ricevuto le informazioni senza embargo insieme all'invito. Secondo queste ultime, Honor si appresta a portare in Europa lo smartphone V30 Pro, annunciato in Cina a novembre 2019. Rimanendo in campo di dispositivi mobili, ci sarà spazio anche per Honor 9X Pro, versione potenziata di quel Honor 9X che abbiamo appena recensito.

Saranno inoltre presenti lo smartwatch MagicWatch 2, i portatili MagicBook 14 e MagicBook 15 e le cuffiette True Wireless Honor TWS. Insomma, l'azienda cinese ha già svelato diversi dettagli interessanti e sembra proprio essere tutto pronto per il MWC 2020.