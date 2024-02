Honor scatenata al MWC: ufficiali Magic6 Pro, Magic V2 RSR, MagicBook 16 Pro e Pad 9

Come ampiamente previsto dai leak e dai rumor delle ultime settimane, la conferenza Honor al Mobile World Congress 2024 è stata ricca di annunci da parte del colosso cinese: sul mercato internazionale, infatti, sono in arrivo gli smartphone flagship della serie Honor Magic6, ma anche Honor Magic V2 RSR, Honor Pad 6 e Honor MagicBook Pro 16!

Partiamo proprio dal top di gamma Honor Magic6 Pro, che arriva con un SoC Snapdragon 8 Gen3, 12 GB di RAM e uno storage a partire da 256 GB. Lo smartphone ha un ottimo display OLED LTPO da 6,8" con risoluzione pari a 1.280 x 2.800 pixel, densità di pixel da 453 ppi e refresh rate fino a 120 Hz. Le fotocamere, invece, comprendono una lente principale da 50 MP, un teleobiettivo periscopico Honor Falcon da 180 MP con zoom digitale fino a 100x e un ultra-grandangolo da 50 MP.

Ottima anche la batteria da 5.600 mAh di Honor Magic6 Pro, una delle più capienti sul mercato. La vera star, però, è il sistema operativo Honor MagicOS 8, che punta tutto sull'IA: alla base del software, infatti, abbiamo il modello linguistico a 7 miliardi di parametri MagicLM, sviluppato insieme a Qualcomm. Quest'ultimo permette di anticipare le azioni dell'utente nell'utilizzo dello smartphone con la nuova "UI basata sulle intenzioni", capace di modificare l'interfaccia del device seguendo le abitudini d'uso del device. L'altra grande novità basa sull'IA è Magic Portal, che offre consigli contestuali nella scrittura dei messaggi e della mail.

Spostandoci verso il mercato tablet, invece, Honor ha annunciato Honor Pad 9, un device pensato per il lavoro e per la produttività. Il prodotto ha un SoC Snapdragon 6 Gen1 di Qualcomm, 8 GB di RAM (con altri 8 GB che possono essere aggiunti mediante Honor RAM Turbo) e un ottimo schermo FullView da 12" con risoluzione 2K. Il refresh rate arriva anche in questo caso fino a 120 Hz, mentre la batteria è da ben 8.300 mAh.

Colpisce anche il sistema audio Histen con ben 8 altoparlanti, per nulla scontato in un device di fascia media, che si affianca alla ricarica rapida a 35 W. In termini di fotocamere, invece, il tablet è dotato di una lente posteriore da 13 MP e di una selfie-camera da 8 MP. Sfortunatamente, Honor Pad 9 non arriverà con MagicOS 8, ma sarà lanciato con MagicOS 7.2, basato su Android 13.

Honor Magic6 Pro è disponibile in Italia tramite il sito web di Honor al prezzo di 1.299 Euro nelle colorazioni Epic Green e Black. Sempre tramite il portale dell'azienda cinese, però, potrete riscattare un coupon dal valore di 200 Euro, che porterà così il prezzo del top di gamma a 1.099 Euro, almeno per il periodo di lancio.

Invece, Honor Pad 9 è stato lanciato sempre sul sito web di Honor nella colorazione Space Gray al prezzo di 349 Euro. Anche in questo caso c'è un coupon di sconto, che vale 50 Euro e che porta il prezzo finale del device per il periodo di lancio a soli 299 Euro: un costo irrisorio per un tablet come quello proposto dall'azienda cinese!

Sempre sul palco del MWC, inoltre, Honor ha svelato Magic V2 RSR e MagicBook Pro 16. Il primo è una revisione dello smartphone pieghevole Honor Magic V2 (lanciato lo scorso settembre) realizzata in collaborazione con Porsche Design: il device sarà disponibile in Italia dal 18 marzo solo su invito e al prezzo di 2.699 Euro. Invece, l'Honor MagicBook Pro 16 è un laptop con Intel Core Ultra 7 155H e GPU discreta NVIDIA GeForce RTX 4060, dotato di un design elegante e di una tastiera full-size con trackpad in vetro. Per il momento, però, non ci sono ancora informazioni ufficiali su una data di lancio del portatile nel nostro Paese.